Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez açıklamalarda bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceğini duyurdu.

Sönmez'in açıklamalarından satırbaşları:

"Mevcut milletvekilleri, daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il, ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler devam ettiriyor. Tabii ki Genel Başkan bugüne kadar ki siyasi çizgisini hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Hiçbir zaman ayrıştırıcı olmadı. Sadece parti için değil, toplumun genelini kucaklamakla ilgili bir siyaseti kararlılıkla sürdürmüş 13 yıl boyunca bir Genel Başkan. Bundan sonraki süreçte de gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce kucaklaşıp ayağa kalkması ve ülkenin sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar artıyor. Zaten açıklamalarında da hepiniz takip ettiniz. İktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekibinin arkadaşlarına olan güveni tam ve arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 yıllık ömründe kendisini sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset, toplum için siyaset dışında herhangi bir şiar yoktur ve bunun dışında da bir önceliği olmadı. Bundan sonra da olmayacağını siz de biliyorsunuz, değerli kamuoyu da biliyor Onun dışında size şu anda paylaşabileceğim birkaç bilgi var: Zaten bazı dezenformasyon şeyleri sosyal medyada dolaşıyor anladığımız kadarıyla. MYK'da görevlendirme yapıldığında da galiba yazılıp çizildi. Böyle bir şey şu anda yok. Yani ne parti meclisi içerisinden böyle bir MHK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi vesaire gibi bir şey söz konusu değildir. Zaten böyle bir şey olduğu zaman bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Hiç endişeniz olmasın. Şu anda böyle bir görevlendirme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandığı için sesiyle ilgili bir şey var. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık ses toparlanmış olursa, yani bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce. Çıkışta kısa bir açıklama yapabilir ve kendisi de bundan sonraki süreçle ilgili. Çok herhalde uzun bir basın toplantısı olmayacaktır ama bir bilgilendirme kendisi yapacaktır. Onun dışında şu anda sizinle paylaşabilirsiniz.

"KILIÇDAROĞLU, CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİNE GİDECEK"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse. genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Yani bundan şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti meclisi ve diğer LDK bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Bakın dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görev başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. Mahkeme kararı olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. Parti meclisinin 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır. Fili olarak zaten Sayın Genel Başkan bu süreçte Türkiye'nin sorunlarına dair, toplumun sorunlarına dair

Bölgedeki sorunlar da dahil olmak üzere, okullardaki şiddet olaylar da dahil olmak üzere bu konulara kafa yorulup yazıp çiziyordu. Bundan sonra zaten asıl siyasetini yapma amacı toplumun sorunları ve toplumun sorunlarına çözüm üretmek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek. Özgür Özal ile telefon görüşmesi... Tarih var mı efendim? Hayır, şu anda öyle bir tarih yok. En de öyle bir yolsa tabii ki paylaşırdım. Sayın Genel Başkan belki dediğim gibi şu anda öyle bir hiçbir şey yok. Yani söylenen iddialar varsa da bunların hiçbiri alınmış bir karar olduğundan değil. Zaten Sayın Genel Başkan bunu az önce söylememizse buydu. Milletvekiller de dahil olmak üzere. bütün arkadaşlarıyla istişareler ediliyor. Burada istenen şey bir gerginliğin yaratılması değildir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır, olmayacaktır da. Gerginliğe fırsat verecek bir adımın da tarafı olmayacaktır. Bundan sonraki süreç suhuletle, sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz.

Şu anda böyle bir görüşme programı olduğu için söylemiyorum. Ama ortaya bir iddia atılmasında, bu iddianın arkasındaki alt metni okuyabilecek kadar hepimiz gazetecilik mesleğinden geldiğimiz için biliyoruz. Hani Sayın Cumhurbaşkanı 'nı da Sayın Devlet Bahçeli'de ve diğer bakın altılı masayı kurmuş, Halil İbrahim sofrasını kurmuş bir siyasetçinin başka siyasetçilere muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz. Ama şu anda böyle bir planlanmış, programlanmış bir görüşme takvimi yoktur. Az önce söylediğim gibi. gerek MYK belirlendi vesaire şeklindeki iddialarda olduğu gibi bu konularda gerçekten az önce söylediğim sadece şey olsun diye söylemedik yani bir temenni cümlesi olarak kurmadık. Süreç böyle ilerleyecek."