700 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğü ve yenilikçi hizmetleriyle dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketi arasında yer alan Ak Portföy, yatırım yönetimi alanındaki konumunu güçlendiriyor. Şirket, yatırım fonlarında 460 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğü ile de Türkiye’de sektörün liderlerinden biri konumunda.

Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden olan ve aynı zamanda dünyanın 500 büyük portföy yönetim şirketi arasında yer alan Ak Portföy, yatırım sektöründeki dönüşümün öncülerinden bir olmaya devam ediyor. Sektörün istikrarlı büyümesine paralel olarak Türkiye tasarruf ve yatırım ekosisteminin gelişimi için sürekli çalıştıklarını belirten Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Küresel ölçekte portföy yönetimi pazarı toplam büyüklüğü 120 trilyon dolara ulaşmış durumda. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tasarruf sahipleri artık yatırımlarını ağırlıklı olarak yatırım fonlarıyla yapıyor. Yatırımcıların değişen beklentilerini karşılamaya yönelik sunulan yepyeni ürünlerle, portföy yönetim sektörü köklü bir değişim geçiriyor. 2024, tasarruf sahiplerinin başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına artan ilgisiyle, büyüme ve değişimin yaşandığı önemli bir yıl oldu. Küresel ekonomik dönüşüm trendleri, özellikle teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik uygulamaları, yatırım yönetiminde yepyeni alanlar açtı” dedi.

“Yatırım Yönetimi Sektörü’nün müşteri sayısı 5 milyonu aştı”

Türkiye’de portföy yönetimi sektörü büyüklüğü 5 trilyon TL’yi aştığını ifade eden Ersarı, “Bu büyümenin lokomotifi olan yatırım fonları da 1 yılda yüzde 150 büyüyerek 3,6 trilyon TL’ye ulaştı. Şirket olarak biz de, son bir yılda, sektörün de üzerinde bir ivmeyle yatırım fonlarında 460 milyar TL’ye ve böylece toplamda da 700 milyar TL’nin üzerinde büyüklüğe ulaştık. Aynı zamanda yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısının son 5 yılda 2 katına çıkarak 8 milyon gibi rekor bir seviyeye geldiğini ve tekil yatırımcı sayısının ise 5 milyona ulaştığını görüyoruz. Şirket olarak aynı dönemde yatırımcı sayımızı sektörün oldukça üzerinde bir artışla, 7 katına çıkararak 1,2 milyona ulaştırmayı başardık. Bu kapsamda, yatırım fonlarının kitlesel bir yatırım ürünü haline gelmesi konusunda da liderlik rolünü üstlenmiş durumdayız. Aileleriyle birlikte düşündüğümüz zaman, portföy yönetimi sektörü olarak yatırım fonları üzerinden belki de 20 milyona yakın insanımızın yaşamına dokunuyor, birikimlerine değer katıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden Ersarı, “Açtığımız bu yolda, sektörde yönetilen toplam fon sayısındaki büyümenin de dikkat çekici bir düzeye ulaştığını görüyoruz. Fon sayısı 2022 yılı başında 800’lerde iken bugün bu sayı 2000’li rakamlara ulaşmış durumda. Bu durum sektördeki ürün çeşitliliğinin ve yatırım fırsatlarının hızla büyüdüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca bu rakamlar, toplamda 1600 kişinin çalışmakta olduğu portföy yönetimi sektöründeki profesyoneller tarafından sunulan nitelikli ürünlerin ülkemizde geniş kitlelerin yatırım ihtiyaçlarını karşılama konusunda ne kadar etkili olabildiğini ispatlıyor” dedi.

“Portföy yönetimini dijitalleştiren şirket”

Hedeflerinin yatırım çözümlerini erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir kılmak olduğunu belirten Ersarı, “Şirket olarak, Türkiye’de ilk kez Portföy Yönetimi Hizmeti’ni dijitalleştirerek Akbank Mobil’e taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Süreçlerimizi bir finansal teknoloji şirketinin anlayışı ile yöneterek Dijital Portföy Yönetimi Hizmeti’ni modelledik ve geliştirdik. Böylece çevik bir çalışma yaklaşımıyla iş ortaklarımızla birlikte uluslararası çapta en iyi uygulamalardan birini ülkemize kazandırdık. Yatırım hizmetlerinin yaygınlaştırılması adına büyük ve önemli bir adım olan Dijital Portföy Yönetimi Hizmeti kapsamında, tasarruf sahipleri artık uçtan uca dijital bir deneyimle Akbank Mobil üzerinden 200 bin TL ve üzeri birikimleri için Ak Portföy uzmanlarından portföy yönetim hizmeti alabiliyor. Bu yenilikle birlikte tasarruf sahipleri, yatırımlarını Ak Portföy’ün uzmanlığında, profesyonel, yenilikçi ve stratejik bir yaklaşımla yönetebiliyor. Yeni kuşağın da artan ilgisiyle bu teknolojiler, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetlerimizi tasarruf sahiplerimize sunduğumuz temel araçlar olacak. Hedefimiz, yenilikçi ve sürdürülebilir yatırım çözümleriyle, portföy yönetimi hizmetini geniş kitlelere ulaştırmak ve çıtayı en yukarıya taşımak. Bu doğrultuda dünyadaki en ileri yatırım ve teknoloji çözümlerini birleştiriyor, sürekli tasarruf sahiplerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt veren yepyeni ürün ve hizmetler sunarak bu alanı dönüştürmeye devam ediyoruz. Bugün 700 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğümüz ve koruduğumuz güçlü liderlik, yatırımcılarımızın şirketimize olan güveninin en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirlik temalı yatırım fonları”

Ak Portföy, bir yandan yatırımcılarının tasarruflarını etkin bir şekilde değerlendirmesine yönelik seçenekler sunarken, bir yandan da sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağladığını vurgulayan Ersarı, “Ak Portföy Geleceğin Yatırımları Fon Ailesi’nin üyelerinden Alternatif Enerji, Sağlık Sektörü, Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri, Tarım ve Gıda Teknolojileri ve Yeni Teknolojiler Fonumuz, Türkiye’de ilk kez uluslararası kuruluşlar tarafından ESG kapsamında notlandırılan fonlar oldu. Şirket olarak, topluma ve geleceğe hizmet eden finansal çözümlere yatırım yapmaya ve sorumlu yatırım alanında sürdürülebilirlik çözümlerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’nin İlk Girişim Sermayesi Fonu ilk çıkışını gerçekleştirdi”

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları hakkında açıklamalarda bulunan Ersarı, “Bildiğiniz gibi şirket olarak 2016 yılında yine bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk girişim sermayesi yatırım fonunu biz kurmuştuk. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki, bu fon üzerinden ilk çıkışımızı da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Ülkemizde kurulu girişim sermayesi fonları arasında gerçekleşen bu ilk çıkışla birlikte yatırımcılarımıza da önemli bir getiri sunmayı başardık. 2016 yılında kurduğumuz bu fonumuzda da yer alan diğer şirketlerimize de hem yurt içinden, hem de uluslararası yatırımcılar, büyük ilgi göstermeye devam ediyorlar. Diğer bir ifadeyle, uluslararası yatırımcılar Türk girişimcisine inanıyor. Bizler de devam eden çıkışlarımız ve yapacağımız yeni yatırımlarımızla, girişim sermayesi iş koluna odağımızı geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirketin gelecek dönem vizyonu hakkında da bilgiler veren Ersarı, “Tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katarak, sermaye piyasalarının gelişimini desteklemeyi her zaman ana misyonumuz olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de tasarruf sahiplerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını odağımıza alarak, yatırım yönetimini kolaylaştırarak, geniş kitlelerin gelecek hayallerini gerçeğe dönüştürecek yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Tasarruf sahiplerinin daha önce yatırım yapma imkânı bulamadıkları ve yatırım yapmaya istekli oldukları temaları, fonlar aracılığıyla kolayca yatırım yapabilecek şekilde geliştirmeyi sürdüreceğiz. Yatırımcılarımızın güveninden ve elde ettiğimiz başarılardan aldığımız güçle, portföy yönetim sektörümüzü global standartlara taşımaya, yeni ürün ve hizmetlerle sektöre öncülük etmeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Biliyoruz ki, ülkemizin güçlü geleceğini inşa etmek, güçlü tasarruflarla geleceğin yatırımlarını bugünden şekillendirmekle mümkün” diyerek sözlerini tamamladı.