Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt piyasasındaki fiyat değişimlerini etkilemeyi sürdürüyor. Orta Doğu kaynaklı gelişmeler petrolün seyrinde belirleyici olurken, bu durum zaman zaman akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.

Benzine zam, LPG’ye indirim geldi

Benzinde beklenen yaklaşık 2 liralık artış ile LPG’de öngörülen 1 lira 33 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Ancak benzindeki zammın tamamı vatandaşın ödeyeceği fiyata eklenmeyecek.

Zammın yüzde 75’i ÖTV ile karşılandı

Eşel mobil sistemi kapsamında, benzine gelen 2 liralık artışın yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den karşılanacak. Bu nedenle benzindeki zam pompaya yalnızca 50 kuruş olarak yansıyacak.