Bodrum’un Müsgebi Mahallesi Müsgebi Caddesi’nde yaşanan olayda, uzun süredir kendisinden haber alınamayan Hüseyin Cebeci’nin yakınları endişelenerek evine gitti. Eve giren yakınları, ünlü müzisyeni av tüfeğiyle vurulmuş şekilde yerde hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Cebeci’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Muğla Gazetesi’nden Kenan Gürbüz’ün aktardığına göre, polis ekipleri evde ve çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde inceleme başlattı. Cebeci’nin ölümünün intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacak.

Acı haberin ardından İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı hesabından da taziye mesajı paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.