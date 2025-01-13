Pompaya zammın ne zaman yansıyacağı merak edilirken aynı zamanda ne kadarlık bir zammın geleceği de araştırılıyor.

Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 26 kuruş; motorine ise 98 kuruşluk zam yapılmıştı. Zamların üstünden 1 hafta geçmeden araç sahipleri yeni bir zam haberini daha aldı. Otogazda ise 49 kuruşluk bir indirim yapılmıştı ancak LPG için de zam beklentisi başladı.

AKARYAKIT FİYATLARI

Tümü

Akaryakıt

Satış

Motorin

45.77

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan

45.31

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)

24.46

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)

31.35

Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)

27.83

Gazyağı

38.18