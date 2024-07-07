Petrol Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Meclis'e sunulan torba yasada akaryakıtta bir dönemi sona erdirecek hamleler geliyor. Özellikle otobüs ve kamyon garajlarında akaryakıt ikmalinin yapılmasının önüne geçilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye girmesiyle elle plaka girişi ve usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak." dedi.

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu torba teklifte önemli düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemelerden biri, otobüs ve kamyon garajlarında yapılan akaryakıt ikmaline sınırlama getirmesi. Artık bu tür yerlerde, bayilik lisansı olmayan akaryakıt istasyonları dışında akaryakıt ikmali yapılamayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemenin nedenlerini ve uygulanacak sistemleri detaylı bir şekilde açıkladı.

Şimşek, yeni düzenleme kapsamında 2025 yılı başından itibaren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye gireceğini belirtti. Bu sistem, ticari araçların akaryakıt tüketimini dijital olarak izleyecek ve vergi güvenliğini artırmayı hedefliyor. Sistemin kullanılmasıyla birlikte elle plaka girişlerinin önüne geçilerek, usulsüz akaryakıt fişi düzenlemelerinin engellenmesi planlanıyor. Böylece akaryakıt istasyonlarında vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

Şimşek ayrıca, Türkiye genelinde 8 milyon aracın bu sisteme dahil olmasıyla yıllık 713 milyar lira değerindeki akaryakıt tüketiminin kontrol altında tutulacağını vurguladı. Sistemin ticari araçlar için zorunlu olacağını, ancak bireysel araç sahiplerinin de gönüllü olarak sisteme dahil olabileceklerini ifade etti. Bu sayede vergi adaletinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım atılması amaçlanıyor.

"TÜM YAKIT İKMAL BİLGİLERİ SAKLANACAK"

Şimşek, sistemin, akaryakıt istasyonlarına ve taşıtlara monte edilecek cihazlar ve yazılımıyla entegre bir alt yapı olarak tasarlandığını bildirdi. Taşıtların yakıt depo giriş ağzına "taşıt tanıma birimi" adı verilen, akaryakıt pompalarındaki tabancalara da "taşıt tanıma okuyucusu" adı verilen cihazlar yerleştirileceğini anlatan Şimşek, bu iki cihaz yoluyla edinilen taşıt kimlik bilgisinin kasaya güvenli şekilde iletileceğini ifade etti.

Sistem kapsamındaki paydaşların bilgi, veri, iş ve işlemlerinin girişlerini yapabilecekleri bir portal ile bir çağrı merkezini de hizmete alacaklarına işaret eden Şimşek, uygulama kapsamında üretilen her türlü verinin elektronik ortamda aktarıldığı ve depolama, analiz ile izleme işlemlerinin gerçekleştirilebildiği veri merkezleri olacağını da söyledi. Şimşek, taşıtların istasyonlardan akaryakıt alım sürecinin otomatik yöntemlerle yapılması için cihazlar ve taşıt bilgilerinin birbiriyle ilişkilendirildiğini bildirerek, aynı zamanda pompa, kasa, akaryakıt istasyonu ve akaryakıt dağıtım şirketinin bilgilerinin de ilişkilendirildiğine dikkati çekti.

Akaryakıt alımının tüm sürecindeki cihaz ve modüllerin, kendi aralarında güvenlikli şekilde iletişim kurduğunu anlatan Şimşek, "Tüm bilgiler yapılan yakıt ikmal işlemlerini doğrulamak üzere güvenli olarak saklanacak." dedi.

"GEREKLİ CİHAZLAR YIL SONUNA KADAR TAKILACAK"

Bakan Şimşek, uygulama kapsamına girecek kesimlere yönelik uyarılarda da bulunarak, şunları kaydetti:

"Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesinin tabancasına söz konusu cihazı taktırması zorunlu. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'yle, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan yaklaşık 8 milyon araca 31 Aralık'a kadar taşıt tanıma birimi takılması zorunluluğu bulunuyor. Akaryakıt istasyonlarının, bu sistemin kurulması ve işletilmesi sürecinde gereken her türlü desteği vermesi önem taşıyor. Sistem kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işleten mükellefe ait olacak."