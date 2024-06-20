Bugün yapılması beklenen benzin ve motorin zamları ileri bir tarihe ertelendi. Yeni zam tarihi henüz duyurulmadı.

AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu, ancak bu artışlar ileri bir tarihe ertelendi. Yeni zam tarihi henüz açıklanmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Bu süreçte belirli bir fiyat değişim farkı da dikkate alınıyor.