Tarihi kayıtlarda değerli maden yataklarının olduğu yazılı olan İnegöl'de MTA'nın birçok bölgedeki araştırmaları sürerken sosyal medyaya düşen bir video gözlerin yine İnegöl derelerine çevrilmesine neden oldu. İnegöl'de bir grup genç belgesel kanallarında yayınlanan altın arama programlarından etkilenerek dereleri incelemeye aldı.

İnegöl'ün ormanlarla çevrili bölgelerine giren gençler, dere kenarlarından aldıkları kumları eleyerek altın çıkarmaya çalışıyor. Olası altın yatakları hakkında geniş bilgi topladıkları görülen gençler, motosikletlerle girdikleri ormanın derinliklerinde amatörce arama çalışmaları yapıyorlar.

Sonuçlardan memnun oldukları gözüken gençler, derelerde yaşadıkları anları ise kameraya aldı. Paylaştıkları videolarda sonuçlardan memnun olduklarını açıklayan gençler, yeni bir akımın öncüsü olacak gibi görülüyor.