2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği kapsamında, 2014–2019 yılları arasında piyasaya sürülen ya da bu dönemde son muayenesi yapılan sayaçların 31 Aralık 2025’e kadar kullanılabileceği hükme bağlandı.

Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre dağıtım şirketleri, 2014–2019 üretimli doğal gaz sayaçlarını yıl bitmeden sökerek yerine muayenesi geçerli yeni sayaç takmakla yükümlü olacak.

Söz konusu uygulama kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde çalışma başlatılırken, halihazırda milyonlarca abonenin konutunda kullanmakta olduğu eski tarihli doğal gaz sayacını değiştirmediği ortaya çıktı.

Sayacın Sökülmesinden Aboneler Sorumlu

Yeni düzenlemeye göre aboneler, değiştirilecek doğal gaz sayaçlarıyla ilgili bildirimlerini şubat ayı sonuna kadar ilgili il müdürlüklerine yapmakla yükümlü. Başvurunun ardından sayaçların muayenesi, kullanıcıların anlaşmalı olduğu servislerde Bakanlığın il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca yönetmelikte belirtildiği üzere, muayenesi yapılacak sayacın sökülerek servise götürülmesi kullanıcı tarafından sağlanacak. İlk, periyodik veya stok muayenelerinde uygun bulunan sayaçlar damgalanacak. İlk muayenenin tamamlanmasının ardından sayaç için gelecekte yapılacak bakımları içeren bir çizelge hazırlanarak hak sahibine teslim edilecek.

Eski Sayaçta Israr Edene 10 Bin TL Ceza



31 Aralık 2025 tarihine kadar sayaç değişikliğinin zorunlu tutulduğu süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeyen aboneler, 2026 yılı itibarıyla başlanacak denetimlerin sonucunda yönetmeliğe aykırı olarak kullanım gerçekleştirdiği için 10 bin liraya varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni yılda sayacını yenilemeyen kullanıcılar hakkında 'damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma' fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak. Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.