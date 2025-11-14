İnegöl Kent Konseyi konferans salonunda düzenlenen toplantıya MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Nurtaç Usta, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, parti yöneticileri, STK temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, "Programa hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda düzenlenen ‘Derdin Derdimizdir’ sohbetleri kapsamında çalışmalarımızı mahale ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini yaparak sürdürüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı olarak sadece seçim günlerinde değil her an halkımızın yanında olmaya dertleriyle dertlenmeye ve sorunların çözümü konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Son seçimin üzerinden daha 1,5 yıl geçmesine rağmen kırsal mahallelerimizin tamamını ziyaret ettik. Mahalle muhtarlarımızla ve hemşeri derneklerimizle sürekli istişare halindeyiz. Spor kulüplerimizle diyaloglarımızı asla koparmıyoruz. Yerelde icra makamı olmamamıza rağmen şehrimizin sorunlarını çözülmesi konusunda büyük efor sarf ediyoruz. Bu anlamda belediye meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İl Başkanı Muhammet Tekin, "Özünü kıymetli büyüğümüz söyleyecekler. Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak Bursa’da su meselesinden, Bursaspor’a kadar, sosyal adaletten, köylerdeki çiftçi ve tarım problemlerine kadar her meseleyle ilgili hem büyükşehir belediyemizde hemde ilçeler bazında çok ciddi altyapılı çalışmalar yaptık. 1/100000’lik çalışmamız var. Bundan 24 yıl önce büyüklerimizin başlattığı 2023 yeşil metropol Bursa planlamasını da revize ediyoruz. Yerel siyaseti yakinen takip edip, irademizi tavrımızı ve alternatiflerimizi ortaya koyuyoruz. Sadece eleştirmiyoruz. Çözüm yolu da ortaya koyuyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, "Hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz üzere Türkiye’nin gündeminde olan ve Türkiye’nin gündeminden çıkarılması gereken terör meselesiyle alakalı teşkilatlarımızın bütün birimleri çalışmaktadır. Bugün bizde çok kıymetli İnegöl teşkilatımızın organize ettiği bu güzide toplulukta birlikteyiz. Terörsüz Türkiye konusu Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisi. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti 2. Yüzyılı başladı. Bu yüzyılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı olarak ilan etti. Şimdi buradaki konunun esas mihenk taşı olan terör meselesinden kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Geçmişe150 yıl kadar geriye gittiğimiz kadar Türk milleti ne zaman hak ve menfaatleriyle alakalı bir ön almak bir atalım yapmak istese önümüze hep ayrılıkçı faaliyetlerin engeliyle karşılaştık. Osmanlının son dönemleriyle başlayan Cumhuriyetimizde defalarca yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan’dan sonra ilk toprak parçasını Hatay olarak elde etti. Bunu savaşmadan siyasetle yaptı. Ondan önce Musul ile alakalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli gayretleri vardı. Ancak maalesef o günlerde ayağımızda pranga olan hadiselerin bir türevi ile karşılaştık. Musul’u Irak’a bırakmak zorunda kaldık. Bu sebeplerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti terör konusunu halletmek zorunda." dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şöyle demiş ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’ Bu mısralar bize aziz milletimizin bir beka, bir varoluş meselesi olduğunu göstermektedir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Türk Milletinin bu gününe ve geleceğine sokulmak istenen tefrikayı görmüş ülkemizin istiklal ve istikbalini güvenceye alan Terörsüz Türkiye adımını atmıştır. Terörsün Türkiye bir milli adımdır ve aziz milletimizde sahiplenmesiyle devlet politikası halini almıştır. Terörsüz Türkiye milli güvenliğimize yönelen tehditlere, coğrafyamız da süren savaşlara karşı ülkemizin geleceğini güvene alan, Türkiye’yi kamburlarından kurtaran hamle olmuştur. Bu milli hamleden elbette rahatsız olanlar olmuştur. Bundan sonrada olacaktır. En başta bölgemizi savaş ve istikrarsızlığa mahkum etmek isteyen soykırımcı İsrail Terörsüz Türkiye ve bölge hedefimizden son derece rahatsızdır. Günlerini mahkeme kapılarında, yolsuzluk bataklığında ve koltuk kavgasında geçiren Cumhuriyet Halk Partisi işin milli güvenlik meselesi olduğunu idrak edememiş bu kutlu hedef üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmıştır. Emperyalist Siyonist şebekenin ileri kara kolu gibi faaliyet gösteren İyi Parti ise Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamak için her türkü iftiraya başvurmaktadır. Buradan İyi Parti’ye soruyoruz “Terör örgütünün siyasi uzantısıyla iki kez ittifak yapan siz değil miydiniz? Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısıyla anayasa taslağı hazırlayan siz değil miydiniz? Terör örgütüne yapılan sınır ötesi operasyonlara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karı çıkan siz değil miydiniz?” Hal böyleyken hangi yüzle Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamaya çalışıyorsunuz? Hiyanet derecesinde gaflete kapılanlar çıkın derdinizi açıklayın da öğrenelim.

Türkiye’nin ve Türk milletinin her sorununa Türk milliyetçilerinin söyleyecek bir sözü, verecek cevabı vardır ve mutlaka olacaktır diyor. Biz siyaseti menfaati için yapmıyoruz. ikbal peşinde koşmuyoruz. Siyasetimizi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla ortaya koyduğu üzere sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Bizim siyasetimiz en başta Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer yedekleri gibi icazetli ve ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. Milliyetçi Hareket Partisi’nin vizyonu yine hangi siyaset köleliğine benzer şekilde kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Biz her zaman aziz milletimizle beraber yürüyor. Vatandaşlarımızı dinliyor, siyasi menzilimizi, Türk milletinin istek ve arzularına göre belirliyor.

Sahnelendiği önemler henüz hafızalarda tazedir. Kardeşi kardeşe vurdurmaya çalışan bu emperyalist şebeke bugün de ne yazık ki halen aktiftir. Emperyalist işgalci cephesi 100 yıl önce Türk milletine dayatmaya çalıştıkları sevr planını birlik ve bütünlüğümüzü bozarak yeniden devreye sokmaya çalışmaktadır. Bu bölücü senaryoya karşı milletçe uyanık olmak, bize kırdırmak isteyen bu şer cephesine karşı omuz omuza mücadele etmek, her vatan evladının görevi. Milliyetçi Hareket Partisi işte bu anlayışla yakın tarihimizi affedersiniz çok iyi okuyor. Yaşananlardan gerekli dersleri çıkarıyor ve aziz milletimizin birliğini korumak için ilk günden itibaren kararlılıkla mücadele.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan cumhuriyetimiz hem savaş yorgunluğu hem de inşa sürecinde sancılarıyla mücadele etmiş, bağımsız bir devlet olmayı nihayetinde başarmıştır. Ancak Türkiye’yi parçalamak isteyen işgalciler emellerinden vazgeçmemiş, milletimizi bölmek ve yok etmek için her türlü kirli oyunu devreye sokmuş. Yeri gelmiş etnik temelli bölücü plan sahnelenmiş Türk Kürt diye milletimizi ayrıştırarak bin yıllık kardeşliğimizi yok etmeye çalışmışlardır. Yeri gelmiş mezhep temelli fitneyle alevi sünni diyerek, Türk milletini parçalamaya teşebbüs etmiştir. Aziz milletimiz bu karanlık senaryoların üstesinden gelmeyi her zaman başarmış, sağduyu ve kardeşliğimiz kazanmış, ülkemizin birlik ve bütünlüğü bozulmamıştır." ifadelerini kulladı.