Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi 18. Mobilya sokak ile Mevlana caddesi kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Yusuf A.(20) yönetimindeki 16 KLA 08 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan T.(23) yönetimindeki 16 BSP 173 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Öznur Alkan