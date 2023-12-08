Akasya’da ay boyunca yılbaşı pazarı, özel konserler, müzik performansları, kortej gösterileri ve keyifli atölyeler gerçekleştirilecek.

Yıl boyunca düzenlediği etkinlik ve konserlerle misafirlerine keyifli anlar yaşatan Akiş GYO yatırımı Akasya, zengin programı ile 2024 yılını; yılbaşı pazarı, özel konserler, müzik performansları, kortej gösterileri, söyleşi ve keyifli atölyeler ile coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.

Kendinize ve sevdiklerinize özel hediyeler

Yeni yıla özel tasarım ürünlerinin bir arada sunulduğu Akasya Yılbaşı Pazarı, 15-31 Aralık tarihleri arasında kendini ve sevdiklerini hediyelerle mutlu etmek isteyenleri ağırlayacak.

En Uzun Gece’ye özel Yol Project konseri

Kariyerlerine 1988 yılında başlayan Yol Project, popüler yabancı ve Türkçe şarkıların yanı sıra kendi bestelerinden oluşan repertuvarları ile misafirleri eğlenceli bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Sevilen grup, yeni yıl heyecanın yaşandığı AVM’de en uzun gece olan 21 Aralık’ta etkinlik alanında sahne alacak.

Astrolog Almina Ebru Gençay ile ‘2024 Gökyüzünün Mesajları’ söyleşisi

Başarılı Astrolog Almina Ebru Gençay, ‘2024 Gökyüzünün Mesajları’ söyleşisi ile 23 Aralık Cumartesi saat 14.00’te AVM misafirleriyle buluşacak.

Ebru Şen ile “Yeni Yıl Yeni Sen” atölyesinde keyifli motivasyon çalışmaları yapma fırsatı bulacak Akasya misafirleri, Kaan Arslan Co. ve String Berries’in keyifli müzik dinletileri eşliğinde yeni nesil müziğin eğlencesine kapılırken; Tea Party Korteji ile yılın en eğlenceli zamanının keyfini çıkartacaklar. Akasya misafirleri, yeni yılda hem sevdikleri hem de kendileri için ‘Keçeden Yılbaşı Çorabı Yapma Atölyesi’ ve ‘Kar Küresi Atölyesi’nde el emeği hediye yapma fırsatı bulacaklar.

Program şöyle açıklandı:

15-31 Aralık - Akasya Yılbaşı Pazarı

15 Aralık Cuma - Ebru Şen ile ”Yeni Yıl Yeni Sen” Atölyesi / 15.00

16 Aralık Cumartesi - String Berries Müzik Dinletisi / 16.00-17.00-18.00

17 Aralık Pazar - Kaan Arslan Co. Trio Müzik Dinletisi / 16.00-17.00-18.00

21 Aralık Perşembe - Tea Party Kortej Gösterisi / 14.00-16.00-18.00

21 Aralık Perşembe - Yol Project Konseri/ 18.30

23 Aralık Cumartesi - Astrolog Almina Ebru Gençay ile “2024 Gökyüzünün Mesajları” Söyleşisi / 14.00

23 Aralık Cumartesi - Keçeden Yılbaşı Çorabı Atölyesi / 13.00-15.00-16.00-17.00

24 Aralık Pazar - Kar Küresi Atölyesi / 13.00-15.00-16.00-17.00