Akbank, 2024 yılının ilk yarısında sürdürülebilirlik alanındaki performansını sürdürdü. Bu dönemde yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 600 milyon dolar destek sağlayan Akbank, Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne üye olarak da 2030 yılı için taahhütlerini ve yol haritasını açıkladı. Banka aynı zamanda toplumsal kalkınmayı destekleyen projelerine yatırım yapmaya devam etti.

Akbank, sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, iklim değişikliği ve insan ve toplum odaklı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda banka, 2024 yılının ilk yarısında sürdürülebilirlik alanındaki güçlü performansını sürdürdü.

Sürdürülebilirlik alanında kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “İnsanı odağımıza alarak sürdürülebilir finansman araçlarımızdan kadın girişimcilere yönelik mentorluk çalışmalarına, gençleri geleceğe hazırlayan sosyal yatırımlarımızdan sanata sunduğumuz uzun soluklu desteklerimize kadar hayatın her alanında sürdürülebilirlik için çalışıyoruz. 2023 yılında elde ettiğimiz başarıların ardından 2024’ün ilk yarısında da güçlü bir sürdürülebilirlik performansı sergiledik. Bir yandan uluslararası ağlarla iş birliğimizi ve küresel taahhütlerimizi güçlendirirken bir yandan tüm paydaşlarımızın sürdürülebilir geleceği için yürüttüğümüz çalışmalara ivme kattık. Uzun vadeli hedeflerimizle ülkemizin düşük karbon ve kapsayıcı ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne katıldı

Banka, 2050 yılına dek Net Sıfır Banka olma hedefini Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne (NZBA) katılımıyla güçlendirdi. Birleşmiş Milletler liderliğinde oluşturulan ve kredi ve yatırım portföylerini 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmekte kararlı 140’tan fazla bankayı bir araya getiren Net-Sıfır Bankacılık Birliği üyeliği kapsamında banka, 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerini ve sektörel stratejilerini de açıkladı. Bu doğrultuda banka, finanse ettiği emisyon yoğunluğunu 2030 yılına kadar, 2021 baz yılına göre enerji üretimi faaliyetlerinde yüzde 60, çimento üretiminde yüzde 23,8 ve demir çelik üretiminde yüzde 29 azaltmayı hedefliyor. Ayrıca Akbank, Net-Sıfır hedefleri doğrultusunda, adil geçiş prensiplerini de dikkate alarak, 2040 yılına kadar kömürden çıkış taahhüdünde bulundu.

Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini rekor taleple yeniledi

Akbank yüzde 120 oranında yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 600 milyon dolar destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR+ yüzde 2,50 ve Euribor+ yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. Bankanın sürdürülebilirlik temalı işlemine, 16 yeni bankanın katılımıyla toplam 20 ülkeden 45 banka katıldı.

Banka, 2023 yılı sonunda sürdürülebilir finansman alanındaki 2030 hedefini dört katına çıkartarak 800 milyar TL olarak güncelledi. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren banka, yılın ilk yarısında 81 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladı ve böylece bu alanda 2021’den bu yana toplam 307 milyar TL kaynak oluşturmuş oldu.

Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY) temalı ve ÇSY skorlu fonların yatırımcı sayısı yılın ilk yarısında yüzde 188 arttı

Toplam ÇSY temalı ve ÇSY skorlu fonların hacmi ise 2024’ün ilk yarısında 396 bin yatırımcıyla toplam 12.2 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımcı sayısı ise sene başından bu yana yüzde 188 artış gösterdi. Müşterilerinin ÇSY alanlarında iyi performans gösteren şirketlere yatırım yapabilmesini sağlayan pek çok yatırım seçeneği sunan banka, son olarak, açtığı yeni web sitesi iyigelecegeyatirim.com ile yatırım sahiplerini dünyanın ve toplumların yararına olacak alanlara ve şirketlere yatırım yapmaya teşvik ediyor.

Girişim ekosistemine verdiği desteği devam ettirdi

KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve finansal olarak daha da güçlenmesi hedefiyle kurulan Akbank Dönüşüm Akademisi ile 2022’den bu yana 18 bin KOBİ’ye ulaşıldı. Yenilikçi hizmetleriyle kadın girişimcilerin ve liderlerin yanında yer alan Akbank, aynı zamanda TurkishWIN iş birliğinde BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı’nı başlattı. Program kapsamında 100 girişimci kadın, 100 mentor ile bire bir mentorluk desteği alıyor.

Banka, inovasyon merkezi Akbank LAB çatısı altında, kendi girişimlerini kurmak isteyen çalışanlarını desteklemek amacıyla da Akbank+ programını yürütüyor. Programın ikinci döneminde banka, oyun stüdyolarının pazarlama faaliyetlerinde veri odaklı kararlar almalarını sağlayan Metriqus girişimine 400 bin dolar yatırım sağladı. Akbank+’ın ilk döneminde atık süreçlerini dijitalleştiren Waste Log ve elektrikli araç sahiplerinin deneyimlerini iyileştiren Voltla girişimlerine yapılan yatırımla birlikte, gerçekleştirilen toplam yatırım 1 milyon 400 bin dolara ulaştı.

Toplumsal fayda projelerinin odağında gençler yer alıyor

Akbank Gençlik Akademisi 2024’ün ilk yarısında 24 bin gence ulaştı ve böylece 2020 yılından bu yana Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamından 160 bine yakın gence eğitim, mentorluk ve deneyim fırsatları sundu. Aynı zamanda deprem bölgesinde gençlerin yeni yetkinlikler kazanması için yürüttüğü Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile de Eylül 2023’ten bu yana 590 atölye ve 1026 saat etkinlik ile yaklaşık 8 bin 600 gence ulaşıldı. Akbank’ın gençlerin gönüllülük konusunda farkındalık kazanmasına, duyarlı oldukları konularda harekete geçmesine aracılık etmek amacıyla 2015 yılında başlattığı Şehrin İyi Hali Platformu, üniversite turnesini tamamladı ve 1000’den fazla öğrenciyle buluştu.

Ölçeği ve kapsamı ile Türkiye ve Avrupa’nın en büyük ileri dönüşüm projelerinden birine imza atan Akbank, ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesi ile deprem bölgesinde yüzbinlerce öğrencinin eğitimini desteklemek için çalışıyor. Akbanklıların işlevini tamamlayan ofis mobilyaları, yeni başlangıçlar için sınıf panolarından dolaplara, masalardan sıralara ve öğretmen küsülerine kadar binlerce okul mobilyasına dönüşüyor. Dönüşümde Gelecek Var projesi ile şu ana kadar ileri dönüştürülen yaklaşık 5 bin 300 okul mobilyası, deprem bölgesindeki 360 ilköğretim okuluna teslim edildi.