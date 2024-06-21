Akbank, 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir yurt dışı tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında yüzde 7.50 faiz oranıyla sürdürülebilir yurt dışı tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarında talep geldi. Bu işlemle beraber Akbank’ın sürdürülebilir fonlama payı yüzde 66 seviyesine yükselmiş oldu. İhracın coğrafi dağılımı yüzde 42 İngiltere ve İrlanda, yüzde 21 Amerika, yüzde 20 Avrupa, yüzde 13 Orta Doğu ve yüzde 4 Asya olarak gerçekleşti.

Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilir tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Yatırımcılar tarafından tahvil ihracımıza gösterilen ilgi, ülkemizin ve bankamızın uluslararası piyasalardaki saygınlığını ve oluşturduğu güveni bir kez daha göstermiştir” dedi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Akbank olarak başarılı bir sürdürülebilir yurt dışı tahvil ihracına daha imza attık. Bu ihracımız ile bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha göstermiş olduk” dedi.