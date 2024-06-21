Yalova’da 2024 yılının ilk 5 ayında 186 milyon 467 bin dolar ihracat yapıldı.

Yalova 2023 yılını 819 milyon 252 bin dolar ihracatla tamamlamıştı. Kentteki firmalar, 2024 yılı ihracatına da hızlı bir giriş yapmasına rağmen son aylardaki ihracat rakamlarında düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşe rağmen bir önceki yılın ayını dönemine göre Yalova’daki ihracat yüzde 138 arttı. Yalova’da ocakta 81 milyon 342,47 bin dolar, şubat ayında 36 milyon 376,43 bin dolar, mart ayında 53 milyon 40,47 bin dolar, nisanda ise 8 milyon 214,93 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Geçtiğimiz mayıs ayı ihracat rakamı ise 7 milyon 214,93 bin dolar olarak açıklandı.

Yalova’da en çok ihracatın yapıldığı gemi ve yat hizmetleri sektörünün 5 aylık performansı 155 milyon 324 bin dolar oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe ise 10 milyon 981 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Kentte en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 6 milyon 136 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Yalova’da 1 milyon doları üzerinde ihracat yapan sektörler ise şöyle oldu; süs bitkileri 3 milyon 457 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 2 milyon 60 bin, demir ve demir dışı madenler 1 milyon 828 bin, makine ve aksamları 1 milyon 507 bin dolar.