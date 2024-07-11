Akbank, yeni hizmetini hayata geçirdi. Akbank Asistan, GPT entegrasyonuyla artık müşterilerine akbank.com üzerinden çok daha hızlı ve etkili bilgi erişimi sunuyor.

Üretken yapay zeka (GenAI) çözümlerini odağına alan, akıllı, kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu dijital bankacılık çözümleriyle geleceğin bankacılık deneyimini sunan Akbank, bir ilklerden birini hayata geçirdi. Akbank Asistan artık GPT entegrasyonu ile müşterilerin akbank.com üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde bilgiye erişmesini sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre Akbank Asistan, üretken yapay zeka sayesinde, akbank.com’da yer alan bir çok bilgiyi öğrenerek, karmaşık ya da çok daha detaylı sorulara yanıt üretebiliyor. Web sitesindeki bilgileri kullanarak müşteri ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş yanıtlar sunabilen Asistan sayesinde müşteriler, bankacılık işlemleri, ürün bilgileri, kampanyalar ve daha fazlası hakkında kolayca bilgi edinebiliyor.