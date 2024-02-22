Akbank Gençlik Akademisi 3’üncü yaşını kutluyor. 2021’den bu yana 135 bini aşkın gence ulaşan akademi, yapay zekadan toplumsal cinsiyet eşitliğine çok geniş bir alanda, gençlere yeni nesil yetkinlikler ve deneyim kazanma alanı açıyor.

Akbank, geleceği gençlerle yan yana tasarlamak üzere sürdürülebilirlikten sosyal etkiye, tersine mentorluklardan yapay zeka ve veri analitiğine dek geniş bir çerçevede eğitim ve etkinlikler gerçekleştiriyor. Bankanın bu çalışmalarını tek bir çatı altında buluşturduğu Akbank Gençlik Akademisi ise 3’üncü yılını doldurdu.

Yapılan açıklamaya göre, bu süreçte akademinin sunduğu etkinlik ve eğitim programlarına Türkiye genelindeki 208 üniversitenin tamamından öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 130 etkinlik ve eğitim programına 135 bini aşkın genç katılım sağladı. Bu çatı altında gerçekleştirilen banka ‘Fellowship’ Programı’nın üçüncü döneminde ise 21 bini aşan başvuru ile rekor bir başvuru sayısına ulaşıldı.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, “Banka olarak uzun yıllardır gençlerle birlikte çalışmalar yürütüyoruz ve bu alanda önemli bir deneyime sahibiz. Yaklaşık 15 yıldır gerçekleştirdiğimiz inisiyatiflerimiz, bu alandaki çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlama kararlılığımızı yansıtıyor. 2021 yılında ise bu deneyimimizi daha geniş kitlelerle buluşturmak ve gençlerimizin yeni çağa uygun beceriler kazanmasında rol almak üzere Akbank Gençlik Akademisi’ni kurduk. Böylece gençlerimiz, çok çeşitli ilgi alanlarında kazandıkları yetkinliklerle geleceği inşa ediyor. 3 yılda 135 bini aşkın gencimize ulaşan ve rekor başvurular alan programlarımız, onların potansiyellerini açığa çıkarırken ülkemizin de güçlü yarınlarına hizmet ediyor.

Akademinin 3’üncü yılında, gençlerimizin başarılarına tanıklık etmek bizim için gurur verici. Yolculuğumuzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de başta afet bölgesindeki gençlerimiz olmak üzere tüm Türkiye’de gelişim için gençlerle birlikte yol almaya devam edeceğiz” dedi.

Gençler, 21’inci yüzyıl yetenekleri kazanıyor

Yapılan açıklamaya göre akademi, geleceği bugünden gençlerle birlikte tasarlamak adına çalışmalara imza atıyor. Yetkinliklere Giriş Programları kapsamında düzenlenen 101 Eğitimleri ile Analitik, Teknoloji, Tasarım, Finans, İnovasyon ve Girişimcilik alanlarında gençlere yeni nesil yetkinlikler kazanmaları için önemli bir bilgi ve deneyim alanı sunuluyor.

Yetkinliklere Giriş 101 eğitimini alıp seçtiği alanda derinleşmek ve kendini geliştirmek isteyen gençler için ise alanında uzman paydaşların katkısıyla Yetkinlik Gelişim Programları kapsamında eğitimler tasarlanıyor. Yetkinlik Gelişim programlarından son 3 yılda 9 bini aşkın genç yararlandı.

Akademi, Tamamlayıcı Programları kapsamında; Sanat ve İyi Olma Hali serileri, Akbank Kampüste, Düşünce Kulübü ve Fellowship gibi birbirinden farklı programlarla gençlerin kariyer yolculuklarına eşlik ediyor. Akbank Düşünce Kulübü, gençleri yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik ediyor ve oluşturdukları projelerle her yıl bir öğrenci Harvard Yaz Okulu’na katılma şansı ediniyor. Akbank Fellowship Programı kapsamında Akbanklı liderlerle tersine mentorluk süreçleri, sosyal girişim tasarlama, uluslararası eğitimler ve ilham buluşmaları ile her yıl 20 genç 10 aylık bir yolculuğa dahil oluyor. Akbank Kampüste programı ise üniversite kulüplerini sürdürülebilirlik, girişimcilik, inovasyon, dijitalleşme ve teknoloji alanlarında destekleyerek, gençlerin projelerini hayata geçirmeleri için alan açıyor.

Banka tarafından üniversite öğrencilerine özel olarak hazırlanan ‘Akbank ile Geleceğin Bankacılığı’ ders serisiyle modern bankacılığın uygulamalı örnekleri üniversite iş birlikleri ile aktarılıyor.

Ayrıca akademi, çeşitli üniversite iş birlikleri ile de öğrencilere fikirleriyle banka içerisinde farklı projelere dahil olup, iş dünyasını gençlerle birlikte tasarlamaya devam ediyor.

Akademinin önemli bir hedefi de cinsiyet eşitliğine hizmet etmek. Bu kapsamda, 3 yılda bu çatı altındaki programlara katılanların yüzde 50’den fazlasını kadın öğrenciler oluşturdu. Ayrıca bankanın kadınların teknolojide rol model olmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 8 farklı programda 250 katılımcı gelişim yolcuğuna adım attılar.

Gençlik Akademisi, afet bölgesinde gençlerin yanında

Banka, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem afetinin ardından bölgedeki orta ve uzun vadeli iyileşmeyi desteklemek üzere önce Hatay’da iş ortakları ile birlikte gençler için ortak çalışma alanları tasarladı ve ardından Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’ni başlattı. Bu girişimle Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde, 5 ilde 10 bin gence yeni nesil yetkinlikler kazandırılması hedefleniyor. Akademi de bu alandaki güçlü deneyimiyle bölgedeki gençlerin inovasyon ve girişimcilik, yapay zeka ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi geniş bir perspektifte geleceğe hazırlanmalarında rol alıyor. Aynı zamanda gençlerin iyi olma halleri için uzman psikolog eşliğinde psikosohbetler gerçekleştiriliyor.