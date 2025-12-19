Edirne’de öğrenciler, veliler ve okul yönetimi el ele verdiği projede çocuklar örüyor, anneler birleştiriyor. ’El emeği gönül bağı projesi’ çerçevesinde her ilmek iyilik için atılırken, öğrenci ve velileri huzurevi sakinleri ve ihtiyaç sahipleri için battaniye, şal, şapka gibi kışlık ürünler örmeye başladı.

Edirne Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokul’unda öğrenciler ve veliler tarafından yürütülen örnek dayanışma projesi tam not alıyor. Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayla Yılmazgüç öncülüğünde hayata geçirilen projede öğrenciler tarafından örülen örgü parçaları, velilerin gönüllü desteğiyle bir araya getirilerek battaniyeye dönüştürülüyor.

Projeye katılan 165 öğrenci ve 11 veli, battaniye, atkı, şapka ve şal örüyor. El emeği ürünler huzurevinde kalanlara ve ihtiyaç sahiplerine hediye ediliyor. Minik ellerin ördüğü atkı, şal, bere ve battaniyeler huzurevi ve ihtiyaç sahiplerinin yüreğini ısıtacak.

Hem 2025 yılı Aile yılı olması sebebiyle hem de Türkiye Yüzyılı maarif modeli doğrultusunda bir iyilik projesi başlattıklarını söyleyen Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu Müdürü Demet Fisek, "Özellikle vurgulamak istediğim toplumun temel taşı olan çocuklarımızın hem toplumun iyileştirilmesi, güçlendirilmesi anlamında hem de aileleriyle nitelikli zaman geçirmesi anlamında hedeflediğimiz bir proje" dedi.

"Öğrenciler ve veliler örüyor biz birleştiriyoruz"

Projenin düşündüğünden çok fazla ilgi gördüğünü ve velilerin çok katkıda bulunduğunu söyleyen Teknoloji Tasarım Bölümü Öğretmeni Ayla Yılmazgüç, "Çok güzel işler geldi. Çok büyüyerek gidiyor. Öğrenciler ve veliler örüyor biz birleştiriyoruz topluca. Ufacık adımlarla güzel yaraların sarılacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dopdolu sıcak bir proje olduğunu aktaran Okul Aile Birliği Başkanı Gaye Selçuk, "Bunları ilk olarak yaşlılarımıza huzurevine götürmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın minik elleri bizim birleşimlerimizle güzel bir proje gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkan yardımcısı ve öğrenci velisi Senem Aktürk Abay, "Sıkılmadılar, çok severek yaptılar. Her sınıfa bir renk belirledik. O her sınıf kendi renklerinde örgülerini ördü biz de onları birleştirdik. Amacımız burada onların ellerinden yaşlılarımızın kalplerini ısıtmak" dedi.

"Hem biz mutlu olduk hem ihtiyaç sahipleri mutlu olacak"

Battaniye, bere ördüğünü söyleyen 7. sınıf öğrencisi Atahan Altınok, "İhtiyaç sahiplerine yardım yapmak için hocalarımız bize bunu söyledi. Biz de bunu yaptık. Hem biz mutlu olduk hem ihtiyaç sahipleri mutlu olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini belirten 7. sınıf öğrencisi Çağan Ege Kafa ise şunları söyledi:

"Yaşlılara ve yardıma ihtiyacı olanlara battaniyeler ördük, bereler ördük, atlılar ördük. Ben de atkı ördüm. İlk önce teknoloji tasarım öğretmenimiz Ayla öğretmenimiz, veliler ve idare ile hep birlikte böyle bir proje yapmak istedik. Çok da mutlu olduk. Hem ülkemizde yardıma ihtiyacı olan kişiler var onlara böyle bir destek sağlamak istedik."

Hazırlanan ürünler öğrenciler tarafından özenle paketliyor. Ortaya çıkan ürünler önce huzurevi sakinlerine, ardından ise belirlenen ihtiyaç sahiplerine hediye edilecek. Projeyle hem öğrencilerde yardımlaşma bilincini geliştirme, hem de velilerin okulla bağını güçlendiren projenin yıl sonuna kadar devam etmesi hedefleniyor.