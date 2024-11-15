Akbank’ın, deprem bölgesinde sosyal iyileşme için gençlere yönelik başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nin ikinci dönemi başladı. Proje ile Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep’te, 12 bin üniversite öğrencisine ulaşılması hedefleniyor.

Akbank, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki gençlerin gelişimine katkı sunmak ve toplumsal iyileşmeyi desteklemek için başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nde hedef büyüttü. İlk aşamada 5 bin gence ulaşmak amacıyla başlatılan proje, bölgede gençlerden ve ailelerden gelen yoğun ilgi gördü. Çalışmaların ilk yılında depremden en çok etkilenen 5 ilde, 10 binden fazla gence ulaşılarak hedefin üzerine çıkıldı.

Banka ve vakıf, projenin ikinci yılında üniversitelere odaklanacak ve 12 bin üniversiteli gence kariyer ve yaşam becerileri kazanmalarında destek olacak. Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep’te bir yıl süreyle devam edecek çalışmalarda gençlere iş dünyasına yönelik yetkinlikler, finansal bilgi ve üretici deneyimler alanında destek sunulacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Banka olarak, gençlerimizin eğitimini ve gelişimini, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olarak görüyoruz. Güçlü ve sağlıklı bir toplum oluşturmanın yolunun, gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Akbank Güzel Yarınlar Hareketi de bu inancımızı yansıtıyor ve yaşadığımız afetin ardından bölgede iyileşme için kapsayıcı çözümler sunuyor. Vakıf ile birlikte programın ilk döneminde 10 binden fazla gencimize ulaşarak onların eğitimine, psikososyal gelişimine ve üretici yönlerini keşfetmelerine destek olduk. Şimdi ikinci dönemde, üniversiteli gençlerimizin kariyer yolculuklarına katkıda bulunmayı, onlara iş dünyasına hazırlık, finansal okuryazarlık ve sanatsal beceriler gibi farklı deneyimler kazandırmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğe adım atmaları için banka olarak yanlarında olmaya ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, “Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nin afet bölgesinde sürdürdüğü çalışmalar, gençlerin eğitimden sosyal hayata, sanattan teknolojiye kadar birçok alanda kendilerini geliştirmelerine, umutlarını yeniden inşa etmelerine destek oluyor. Tüm Türkiye’ye yayılan bir dayanışma örneğiyle afetten etkilenen gençlerin sosyalleşmelerinde, yeteneklerini geliştirerek güçlü bir gelecek inşa etmelerinde yanlarında yer alıyoruz. Programın ilk yılında konteyner kentlerde yaşayan gençler, sıkışmışlık duygusundan çıkıp kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Aynı zamanda eğitim ve meslek seçiminde güçlü bir destek aldılar. İkinci dönemde ise üniversiteli öğrencilerimize kampüslerde, onlara ait alanlarda gelişim olanakları sunuyoruz. Kariyerlerini güvenle şekillendirmeleri için çok çeşitli imkanlar sağlıyoruz. Bugün, gençlerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak, onları topluma yeniden kazandırmak hepimizin sorumluluğu olmalı. Bu doğrultuda kamu, özel sektör ve sivil toplum olarak bir araya gelerek gençlere yol açmak, onlara umut olmak, yarının güçlü Türkiye’sini inşa etmek için en temel görevimiz” şeklinde konuştu.

Kariyer ve yaşam becerileri eğitimleri gençlerin hizmetinde

Yapılan açıklamaya göre, hareketin yeni döneminde, gençlerin yaşamda başarılı olmalarına katkı sağlamak amacıyla finansal okuryazarlık ve iletişim becerileri gibi konularda eğitimler sunulacak. Aynı zamanda kariyer planlama programıyla bankanın çalışanları gönüllü olarak CV hazırlama, mülakat teknikleri ve iş hayatına hazırlık gibi alanlarda gençlerin yanında yer alacak.

Gençler sanatla geleceği şekillendirecek

Hareketin sunduğu temel eğitimler arasında sanat yer almaya devam ediyor. İlk yılında gençlerden büyük ilgi gören üretici atölyeler bu yıl üniversite öğrencilerine yönelik olarak geliştirildi.

Bu kapsamda gençler Akbank Sanat’ın katkısıyla sunulan ’Stop Motion Animasyon’ atölyesinde üretici yönlerini keşfetme fırsatı yakalayacak. Kapsamlı bir eğitimle animasyon film yapımını öğrenecek olan gençler, program sonunda senaryodan seslendirmeye her aşamasını tasarladıkları animasyonlara hayat verecek.

‘Kısa Film’ atölyesinde ise gençler, eğitmenlerin rehberliğinde senaryo yazımından çekim ve ışık kullanımına kadar tüm kısa film yapım süreçlerini uygulamalı olarak öğrenecek. Eğitimin sonunda, sinema ve kısa film dünyası hakkında deneyim kazanmış ve özgün eserler ortaya çıkarmış olacaklar. Aynı zamanda seçilen filmler Akbank Kısa Film Festivali programına dahil edilecek.

Psikososyal dayanıklılık için destek sunulacak

Hareket, üniversiteli gençlerin zorlu yaşam koşullarıyla başa çıkabilmeleri için psikolojik dayanıklılık, akran zorbalığı ile mücadele ve kaygı yönetimi gibi alanlarda destek sunacak. Toplum Gönüllüleri Vakfı gönüllüleri ile birlikte yürütülecek bu programlar, gençlerin sağlıklı bir psikolojik yapıya kavuşmalarını ve sosyal bağlarını güçlendirmelerini sağlayacak. Aynı zamanda bankanın tüm Türkiye’de gençleri sosyal konularda sorumluluk almaya teşvik ettiği gönüllülük programı Şehrin İyi Hali kapsamında bölgedeki gençlere yönelik projeler gerçekleştirilecek.

İlk yılında gençlere güven ve umut verdi

Hareket, ilk yılında bölgedeki gençlerden yoğun ilgi gördü. Proje, 690 atölye ve 1200 saate yakın eğitim ile gençlerin sanatsal, teknik ve sosyal becerilerini güçlendirdi. Girişimin Etki Değerlendirme Raporu’na göre, katılımcı gençlerin yüzde 97’si merkezlerden mutlu ayrıldıklarını, yüzde 98’i merkeze erişim sağlayabildikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini ve yüzde 88’i ise merkezlerde kendilerini güvende hissettiklerini ifade etti.