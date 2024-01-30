Akbank Mobil’de yer alan ‘Ödeme İste’ özelliği ile Akbanklılar yeni nesil para transferi deneyimiyle tanışıyor. ‘Ödeme İste’ özelliğini kullanarak, para transferi isteklerini kolayca ilgili kişilere iletiyor ve gelen ödeme taleplerini hızlıca yanıtlıyorlar.

Akbank, ‘Ödeme İste’ özelliğini Akbank Mobil’e ekleyerek sunduğu sade, kolay ve güvenilir para transferi deneyimini zenginleştirdi. Bu özellik nakit ihtiyaçlarında ya da ödeme süreçlerinde karşı taraftan para transferi talebi yapabilmeyi sağlıyor. Aynı zamanda gelen talepleri görüp 7/24 ödeme yapma imkânı sunuyor.

‘Ödeme İste’ özelliğiyle alternatif ve yenilikçi bir para transferi yöntemini Akbanklılarla buluşturduklarını belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Bankacılık sektörü yapılan düzenlemeler ve dijital gelişmelerle birlikte yeni bir çehre kazanıyor. Banka olarak uzun yıllardır yatırım yaptığımız yeni nesil teknolojilerle bu alandaki ilkleri müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Son olarak TCMB’nin önderliğinde başlatılan ‘Ödeme İste’ özelliği de bankacılık müşterilerinin hayatını kolaylaştıran bir yenilik. Bu özelliği sade, kolay ve hızlı bir mobil bankacılık deneyimiyle Akbanklılarla buluşturduk. Böylece müşterilerimizi para taleplerini iletme, ödeme yapma ve nakit akışını yönetme konusunda yepyeni bir araçla destekliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre ‘Ödeme İste’ özelliği, Akbank Mobil’in kolay kullanıcı ara yüzüne sahip menüsünden rahatlıkla yönetiliyor. Akbanklılar, ister münferit ister düzenli ödemeleri için talep oluşturup ilgili kişilerle paylaşabiliyor. Kayıtlı kişi listesinden talep oluşturma özelliği sayesinde, ödeme talep edilecek kişi bilgilerini girmeden, hızlı ve kolay bir şekilde talep oluşturulabiliyor. Gelen ödemeler de akıllı menü sayesinde ödeme takviminde görülüyor ve tüm para transferleri hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştiriliyor.