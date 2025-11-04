Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2026 yılı zam oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına dair Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) 12 aylık ortalamasını yüzde 25,49 olarak belirledi. Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberi doğrultusunda, Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak belirlenirken, 1-3 yaş aralığındaki araçlarda en düşük MTV tutarı 6 bin 66 TL olacak.

2026 MTV Zam Oranı Yüzde 25,49

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl iki taksit halinde ödeniyor. 2026 yılı için MTV oranı yüzde 25,49 artırılacak.

TÜİK’in açıkladığı bu oran, yalnızca MTV tutarlarını değil, trafik cezaları ile çeşitli harçları da doğrudan etkileyecek.

Ayrıca, MTV hesaplamasında esas alınan matrah değerleri de aynı oranda yükseltilecek.

En Düşük MTV 6 Bin 66 TL Olacak

Yeni oranlara baktığımızda, 1 Ocak 2018 sonrasında trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki araçların MTV tutarları şöyle olacaktır:

Motor hacmi 1.3 litrenin altında olan ve vergisiz fiyatı 326 bin 196 TL’nin altında kalan otomobillerin yıllık MTV’si 6 bin 66 TL.

Motor hacmi 1.3–1.6 litre arasında olup vergisiz fiyatı 326 bin 149 TL’yi aşmayan araçlarda MTV 10 bin 568 TL.

Vergisiz fiyatı 326 bin 149 – 571 bin 356 TL aralığında olan araçlarda MTV 11 bin 629 TL.

Aynı grupta olup vergisiz fiyatı 571 bin 356 TL’nin üzerindekilerin MTV’si 12 bin 690 TL.

Aynı yaş grubundaki en yüksek MTV tutarı ise 289 bin 503 TL olarak belirlendi.