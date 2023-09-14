Akbank şubelerine gitmeden Akbank pos cihazı başvurunuzu yaparak Akbank üyesi olabilirsiniz post cihazı adresinize gelir.
Özellikleri
- 7 gün 24 saat şubeye gitmeden başvuru yapabilirsiniz.
- Hızlı ve kolay başvuru sonrası adresinize teslim.
- Ekopos tarifeleri ile sabit ücret karşılığında komisyon alınmayan POS
- POS cihazında yapılan işlemler sonrasında ertesi gün paranızı alabilirsiniz.
Sabit ödeme kabul eden işletmeler masa üstü POS cihazını tercih etmeliler.
İşlem sayısı yüksek işletmelerde Mobil-GSM POS tercih etmelidirler.
İşletmelere uygun POS paketleri
EKOPOS 2500 EKOPOS 5000 İŞLEM BAZLI POS
Ayda 35 TL Ayda 65 TL tüm kartlara %1,39
Aylık cironuz aylık cironuz aylık cironuz 5.000 TL’nin
2.500 TL ve altında ise 2.500 TL-5.000 TL arasında ise veya komisyonlu çalışmak İstiyorsanız
- Pos başvurunuz olumlu olması halinde istemeniz halinde ticari hesabınızın açılışı gerçekleşir.
- Ekoppos tarifeleri ile aylık sabit ücret karşılığında ek olarak bir ücret ve komisyon alınmadan pos sahibi olabilirsiniz.
- Paket dahilinde alınan ücretler ertesi gün hesabınıza komisyonsuz aktarılır.
- Paket ücretleri ve diğer ücretler hesabınızdan aylık olarak kesilir
- Ekopos paketler aylık toplam işlem limiti 2500-5000 TL’dir. Bu limitler aşılmadığı zaman bir kesinti yapılmaz. Eğer bu limiti aşarsa limit aşım komisyonu alınır.
- Banka değişiklikler yapma hakkına sahiptir. (Ciro ve sabit fiyatları ve kampanya durdurma hakkı)
- Pos cihazı kurulurken işletme sahibinin yanında nüfus cüzdanının olması gerekir.
- Kurulum firması tarafından size imzalatılan sözleşme aslı bankaya ulaşıncaya kadar aylık ciro limitiniz 20.000 TL’dir.
- POS cihazı başvuru değerlendirmesi bankaya aittir. Banka gerekli hallerde ek belge isteyebilir.
- Sözleşmenin aslı bankaya 60 gün içerisinde ulaşmazsa bankanın POS’unuzu iptal etme hakkı saklıdır.
- Paket dahilinde yapılan işlemlerin parası ertesi gün hesabınıza yatar.
- Akbank com’dan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruda bulunabilirler.
- Akbank direkt internetten tüm tüzel müşterileri POS başvurusunda bulunabilirler.
Akbank pos hizmetleri
- Akbank kredi kartlarına çeşitli ödeme planları yapılabilir. Bununla birlikte müşteri sayınız artar
- Hangi ülkeden olursa olsun MasterCard ve Visa logosu bulunan tüm kartlara satış yapabilirsiniz.
- 444 28 28 POS destek hattıyla 7/24 destek alabilirsiniz
- Kampanyalardan hediye kazanabilirsiniz.
- Ekstrelerinizi e-posta ve faks yoluyla ulaşabilirsiniz
- Akbank Direkt İnternet sayesinde şubeye gitmeden tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.
- RAPORTAL’dan hesap durumlarınızla ilgili raporları alabilirsiniz
- Üye işletmenize tanımlanmış kampanyalardan haberdar olursunuz.
- Akbank şubelerine gitmeksizin ek POS başvurusu yapabilirsiniz.
- Müşterilerinize değişik hizmetler sunarsınız. Ek gelir elde eder müşteri çokluğunu sağlarsınız.
Bilgi amaçlıdır. Daha detaylı bilgi almak isteyenler Akbank Şubelerinden veya Akbank İnternet Web Sitesinden bilgi alabilirler.