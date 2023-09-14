Akbank şubelerine gitmeden Akbank pos cihazı başvurunuzu yaparak Akbank üyesi olabilirsiniz post cihazı adresinize gelir.

Özellikleri

7 gün 24 saat şubeye gitmeden başvuru yapabilirsiniz.

Hızlı ve kolay başvuru sonrası adresinize teslim.

Ekopos tarifeleri ile sabit ücret karşılığında komisyon alınmayan POS

POS cihazında yapılan işlemler sonrasında ertesi gün paranızı alabilirsiniz.

Sabit ödeme kabul eden işletmeler masa üstü POS cihazını tercih etmeliler.

İşlem sayısı yüksek işletmelerde Mobil-GSM POS tercih etmelidirler.

İşletmelere uygun POS paketleri

EKOPOS 2500 EKOPOS 5000 İŞLEM BAZLI POS

Ayda 35 TL Ayda 65 TL tüm kartlara %1,39

Aylık cironuz aylık cironuz aylık cironuz 5.000 TL’nin

2.500 TL ve altında ise 2.500 TL-5.000 TL arasında ise veya komisyonlu çalışmak İstiyorsanız

Pos başvurunuz olumlu olması halinde istemeniz halinde ticari hesabınızın açılışı gerçekleşir.

Ekoppos tarifeleri ile aylık sabit ücret karşılığında ek olarak bir ücret ve komisyon alınmadan pos sahibi olabilirsiniz.

Paket dahilinde alınan ücretler ertesi gün hesabınıza komisyonsuz aktarılır.

Paket ücretleri ve diğer ücretler hesabınızdan aylık olarak kesilir

Ekopos paketler aylık toplam işlem limiti 2500-5000 TL’dir. Bu limitler aşılmadığı zaman bir kesinti yapılmaz. Eğer bu limiti aşarsa limit aşım komisyonu alınır.

Banka değişiklikler yapma hakkına sahiptir. (Ciro ve sabit fiyatları ve kampanya durdurma hakkı)

Pos cihazı kurulurken işletme sahibinin yanında nüfus cüzdanının olması gerekir.

Kurulum firması tarafından size imzalatılan sözleşme aslı bankaya ulaşıncaya kadar aylık ciro limitiniz 20.000 TL’dir.

POS cihazı başvuru değerlendirmesi bankaya aittir. Banka gerekli hallerde ek belge isteyebilir.

Sözleşmenin aslı bankaya 60 gün içerisinde ulaşmazsa bankanın POS’unuzu iptal etme hakkı saklıdır.

Paket dahilinde yapılan işlemlerin parası ertesi gün hesabınıza yatar.

Akbank com’dan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruda bulunabilirler.

Akbank direkt internetten tüm tüzel müşterileri POS başvurusunda bulunabilirler.

Akbank pos hizmetleri

Akbank kredi kartlarına çeşitli ödeme planları yapılabilir. Bununla birlikte müşteri sayınız artar

Hangi ülkeden olursa olsun MasterCard ve Visa logosu bulunan tüm kartlara satış yapabilirsiniz.

444 28 28 POS destek hattıyla 7/24 destek alabilirsiniz

Kampanyalardan hediye kazanabilirsiniz.

Ekstrelerinizi e-posta ve faks yoluyla ulaşabilirsiniz

Akbank Direkt İnternet sayesinde şubeye gitmeden tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.

RAPORTAL’dan hesap durumlarınızla ilgili raporları alabilirsiniz

Üye işletmenize tanımlanmış kampanyalardan haberdar olursunuz.

Akbank şubelerine gitmeksizin ek POS başvurusu yapabilirsiniz.

Müşterilerinize değişik hizmetler sunarsınız. Ek gelir elde eder müşteri çokluğunu sağlarsınız.

Bilgi amaçlıdır. Daha detaylı bilgi almak isteyenler Akbank Şubelerinden veya Akbank İnternet Web Sitesinden bilgi alabilirler.