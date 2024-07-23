Akbank, 75’inci kuruluş yıl dönümüne özel, bankanın tarihine ışık tutan bir belgesel yayımladı. Belgeselde, bankanın önemli dönüm noktaları özel röportajlar eşliğinde anlatılıyor.

2023 yılında 75’inci kuruluş yıl dönümünü geride bırakan Akbank, bu anlamlı dönüm noktasını kutlamak için özel bir belgesel yayımladı. Bankanın 1948 yılındaki kuruluşundan 75’inci yılına kadar geçen süredeki önemli olaylara ve dönüm noktalarına ışık tutan belgeselin, Türkiye’de bir bankanın bu kapsamda hazırladığı ilk belgesel olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Bankanın özellikle son 25 yılının merceğe alındığı belgesel, bankanın 50’nci yılında yayımladığı “Bir Geleceğin Geçmişi” adlı kitabın da modern ve dinamik bir devam çalışması niteliğinde. Bu bağlamda, bankanın yakın tarihine damgasını vuran Erol Sabancı, Suzan Sabancı, Hakan Binbaşgil, Hayri Çulhacı, Eyüp Engin ve Ahmet Fuat Ayla da röportajlarıyla bu özel yapımda yer alıyor.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, “2023 yılında Akbank’ın 75’inci kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladık. 75 yıllık tarihimizde yalnızca sektörümüzün değil, Türk ekonomisinin de vazgeçilmez bir parçası olduk. Türkiye’nin gelişim hikâyesine tanıklık etmiş bir kurum olarak; geçmişimizi, değerlerimizi ve vizyonumuzu aktaran belgeselimizin gelecek nesiller için çok önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Bu köklü kurumun bir parçası olarak ben de bu belgeselde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ise “Geçmişin tecrübelerini ve edinimlerini, gelecekte daha büyük başarılara ulaşmak için bir rehber olarak görüyoruz. Bankamızın tarihine ışık tutan belgeselimiz de ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğumuzu bizlere gösteriyor. Bu bağlamda kurumsal arşiv niteliğindeki bu yapıtın hem mevcut çalışma arkadaşlarımıza hem de bankamıza katılacak genç arkadaşlarımıza Akbank’ın değerlerini anlatmada eşsiz bir kaynak olacağına inanıyorum” dedi.

Belgesel, youtube.com/watch?v=PNI1YrBuKpU adresinden izlenebiliyor.