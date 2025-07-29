Düzce’nin Akçakoca ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetlerinin artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, deniz suyu kaynaklı olabileceği şüphesiyle plajlardan numune aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Akçakoca ilçesinde son günlerde vatandaşların mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurularında artış yaşandı.

Acil servislerdeki yoğunluk dikkat çekince İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İlk değerlendirmelerde, sağlık sorunlarının ortak kaynağının deniz suyu olabileceği şüphesi öne çıktı.

Bu nedenle Kumpınar Plajı, Martı Plajı, Ak Evler Plajı, Ceneviz Kalesi çevresi, Cuhallı Plajı ve Kadınlar Plajı’ndan su örnekleri alınarak laboratuvar analizine gönderildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA VE UYARI

İl Sağlık Müdürlüğü, laboratuvar sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını ve halk sağlığını riske atabilecek bir durum tespit edilirse gerekli tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşları plaj kullanımında dikkatli olmaya çağırırken, sonuçlara göre yeni kararların kısa sürede açıklanması bekleniyor.