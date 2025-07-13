Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, özellikle çevresel etkenler, hava kirliliği, sigara kullanımı ve alerjenlerin solunum sistemini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Son yıllarda hem alerjik hem de kronik akciğer hastalıklarında artış yaşandığını ifade eden Uluışık, erken tanı ve koruyucu yaklaşımın halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"En sık karşılaşılan solunum yolu hastalıkları"

Toplumda yaygın olarak görülen bazı akciğer hastalıklarını sıralayan Uluışık, şu hastalıklara dikkat çekti:

"Astım ve KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı), zatürre (pnömoni), alerjik rinit ve alerjik bronşit, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanseri, uyku apnesi."

"İnatçı öksürük varsa gecikmeyin"

Solunum yolu hastalıklarının genellikle benzer semptomlarla ortaya çıktığını söyleyen Uluışık, "Geçmeyen ya da tekrarlayan öksürük, eforla artan solunum sıkıntısı, gece uykudan uyandıran nefes darlığı, göğüs ağrısı ve sigara kullananlarda balgam artışı dikkat edilmesi gereken işaretlerdir. Bu tür belirtiler varsa gecikmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir" diye konuştu.

"Tanı ne kadar erken, başarı o kadar yüksek"

Bahar aylarında artan polenlerin alerjik hastalıkları tetiklediğini belirten Uluışık, "Alerjik rinit, astım ve kronik öksürük gibi sorunlar başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Bu yüzden şikâyetler uzarsa mutlaka alerji ve solunum fonksiyon testleri yapılmalı. Erken tanı tedavi başarısını artırır, organ hasarını önler, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engeller" ifadelerini kullandı.

"Basit önlemler hayat kurtarabilir"

Göğüs hastalıklarından korunmak için alınabilecek önlemleri de sıralayan Uluışık, şunları önerdi:

Sigara içmeyin, içilen ortamlardan uzak durun. Tozlu, kirli ya da kimyasal içerikli ortamlarda mutlaka maske takın. Polen sezonunda açık havada uzun süre kalmaktan kaçının. Evde nemi azaltın, küf oluşumuna karşı önlem alın. Grip ve zatürre aşılarınızı ihmal etmeyin. Düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırın."

Solunum ve alerjik hastalıkların yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da hayatı etkilediğine dikkat çeken Uluışık, bilinçli ve düzenli takip ile bu hastalıkların büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini vurguladı.