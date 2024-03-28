Akcoat, eğitim ve sürdürülebilirlik ilkelerine verdiği önemi göstererek Hakkı Demir Orta Okulu’na kitap bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalık geliştirmeyi ve faaliyet bölgesinde yaşayanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüren Akcoat, eğitime olan desteğini bir kez daha göstererek öğrencilerin okuma alışkanlıklarını desteklemek amacıyla Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Hakkı Demir Orta Okulu’na kitap bağışında bulundu. Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, şirket çalışanları tarafından toplanan kitaplar, bir araya gelinen öğrenciler ve okul yetkililerine teslim edildi.

“Gençlerin eğitimine desteğimizi sürdürmeye kararlıyız”

Eğitimin, sürdürülebilir bir toplumun temel taşı olduğunun altını çizen Genel Müdür Burç Yıldırım, “Akcoat’un eğitim ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığının, genç nesillerin geleceğe daha umut dolu bakması ve daha güçlü adımlar atmasını sağlayacak projelerle devam edecek. Gençlerin eğitimine ve okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine olan desteğimizi sürdürmekte kararlıyız. Şirket olarak, eğitimin ve okumanın hayatları dönüştürme gücüne inanıyoruz. Bu kitapları bağışlayarak, öğrenciler arasında okuma sevgisini aşılamayı ve akademik yolculuklarına destek olmayı umuyoruz. Hakkı Demir Orta Okulu’na yapılan bu kitap bağışı, öğrencilerimizin bilgi ve hayal güçlerini geliştirmelerine katkı sağlayacak ve böylelikle daha aydınlık bir geleceğe doğru adım atmalarına yardımcı olacaktır” dedi.

Gelecek nesillerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için benzer projelerde aktif rol alacaklarının altını çizen Genel Müdür Yıldırım, sadece kitap bağışıyla değil, eğitimde her detayı daha iyisi için dönüştürerek gençlerin geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanmasını sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.