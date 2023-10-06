Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karyaldız, vakfın 26. Kuruluş yıldönümünü gazetecilerle birlikte kutladı. Karyaldız, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de, dahi bir asker, büyük bir devlet adamı olmasının yanında çok iyi bir gazeteci olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda Başkanlığa yeniden seçilen Gökhan Durmuş’u ve yeni yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulunan AKDEV Genel Başkanı Karyaldız, Atatürk’ün dahi bir komutan olduğu kadar güçlü bir kalem olarak da tanındığını söyledi.

Karyaldız, Atatürk'ün daha askerken ilk gazetesi olan Mimber’i, Milli Mücadele sürecinde de Sivas Kongresi öncesinde 1919’da İrade–i Milliye gazetesini devreye soktuğunu belirterek, "Ali Fethi Okyar ile Minber gazetesini kuran Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara’ya geldiğinde burada alınacak kararların millete duyurulması için bir gazeteye ihtiyaç duyduğunu söylemiş ve burada verdiği ilk direktif de ‘yeni bir gazete çıkaralım’ olmuştur. O büyük deha "Kurun" gazetesinde ‘Asım Us’ mahlasıyla yazdığı yazıları ile kendi hükümetinin Başbakanı İnönü'yü eleştirsel uyarılar ile yönlendirmiş ve bu yazılarla Hatay'ın anavatana bağlanmasının önünü açmıştır. Basına ayrı bir önem veren Atatürk, biliyorsunuz ‘Basın Milletin Müşterek Sesidir’ demiştir. Ama bugün birçok kişi Atatürk’ün bu yönünü bilmiyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde kaybedilen Türkiye Gazeteciler Sendikasının kurucuları arasında yer alan Hıfzı Topuz’a da rahmet dileklerinde bulunan Karyaldız, BBC, AFP gibi dünya haber ajanslarıyla yapılan sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasına sevindiğini söyledi.