Depremin ardından, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un birkaç gün önce yaptığı sismik uyarılar yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy, Kütahya ile beraber 2 il için daha uyarılarda bulunmuştu. Şimdi gözler, olası bir deprem tehlikesine karşı o 2 ile çevrildi.

Bugün saat 14.40 civarında, Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kent sakinleri büyük tedirginlik ve paniğe kapılırken, akıllara Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 2 gün önce yaptığı uyarı geldi.

Katıldığı bir televizyon programında, son 24 saat içerisinde meydana gelen 100'ü aşkın artçı depreme ilişkin konuşan Üşümezsoy, Kütahya ve çevre illere dair sismik hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Programda konuşan Üşümezsoy, ayrıca 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremi de 20 gün öncesinden tahmin ettiğinin altını çizdi.

Yalnızca 1 saat önce Kütahya'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremi de tahmin eden Üşümezsoy, Kütahya ile beraber 2 il için daha uyarılarda bulunmuştu.

Konuşmasında Kütahya'nın Simav ilçesi başta olmak üzere uyarılarda bulunan Üşümezoy, "Bu bölgelerde büyük depremler ihtimal dahilinde. Vatandaşların bu konuda bilinçli ve tedbirli olması gerekiyor. Özellikle Kütahya, İzmir/Karaburun ve Tokat/Kazova’da sismik hareketler sürüyor" ifadelerini kullanarak, Kütahya ile beraber İzmir ve Tokat'ı da işaret etmişti.

Kütahya il genelinde bazı ilçeler, zemin yapıları ve fay hatlarına olan yakınlıkları sebebiyle diğer bölgelere göre daha yüksek deprem riski taşıyor.

Simav ve Gediz ilçeleri, tarihte yaşanan şiddetli depremlerle biliniyor. Aynı şekilde Altıntaş, Tavşanlı ve Dumlupınar gibi ilçeler de sismik hareketliliğin yoğun yaşandığı alanlar arasında sayılıyor. Bu ilçelerde zemin sıvılaşması riski yüksek bölgelerin bulunması, yapıların dayanıklılığı açısından tehlike meydana getirebiliyor.

Uzmanlar bu ilçelerde yaşayanların özellikle yapı denetim süreçlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Deprem risk haritalarında kırmızı renkle işaretlenen bu ilçeler, Kütahya genelinde alınacak önlemlerin öncelikli olarak uygulanması gereken yerler olarak ön plana çıkıyor.