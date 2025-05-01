KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin lezzetlerini katıldığı festivalde ödül alarak tanıtan akademisyen ve şeflerin yanı sıra sivil toplum teşkilatlarından, kamu kurum temsilcilerine, siyasetçiler ile iş dünyasından konuklarını makamında misafir etti.

Kentte, uyum kültürü içerisinde istişareyle belediyecilik vizyonu ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu anlayış doğrultusunda konuklarını ağırlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 20. Uluslararası Mutfak Festivali’ne Kayseri’den katılan ve festivalden altın madalya ile şehre dönen Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker ve Şef Naci Dündar’ı konuk eden Büyükkılıç, “Festivalden altın madalya ile dönerek bizleri gururlandıran değerli akademisyenimiz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker ve şefimiz Naci Dündar’ı gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz ve şehrimizi tanıtmak adına gösterdikleri bu başarıdan dolayı da teşekkür ediyorum. Kayseri pastırmasını uluslararası alanda başarıyla tanıtan kıymetli katkılarından dolayı kendilerini kutluyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım’ı da makamında misafir ederek, belediye faaliyetleri ile hizmetleri çerçevesinde istişare etti. Büyükkılıç, “Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ve beraberindekiler belediyemizi ziyaret etti. Cumhur İttifakı’nın gücüyle, birlik ve beraberlik içinde, ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli Başkanımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullanırken, “Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım, Sarıoğlan AK Parti İlçe Başkanımız İbrahim Özkurt ve Sarıoğlan MHP İlçe Başkanımız Mehmet Ardıç da belediyemizi ziyaret etti. Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik ruhuyla, Sarıoğlan’ımız ve Kayseri’miz için el birliğiyle, var gücümüzle çalışıyoruz. Nazik ziyaretleri için kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan şehir ile bölgenin kalkınması adına emek sarf eden ORAN Kalkınma Ajansı’nın Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker’i de konuk eden Başkan Büyükkılıç, ziyaretten buyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve fakülte yönetimini de ağırlayarak, “Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu ve beraberindeki heyeti de konuk eden Büyükkılıç, “Güzel ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Büyükkılıç, 21. Dönem Milletvekili Sevgi Esen, Erzurumlular Derneği Başkanı Timur Kurt’u ve iş dünyasından Salih Ay’ı da konuk ederek, nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.