Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Akenerji, yılın ilk yarısında 10 milyar TL ciro, 649 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket aynı dönemde 651 milyon TL FAVÖK oluşturdu. Ayrıca şirket, 3 Aralık 2024 vadeli 64.3 milyon dolar ve 3.9 milyar TL’lik kredi borcunun ticari şartlarının yeniden düzenlenmesi için Yapı Kredi Bankası’yla anlaşmaya vardı.

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ’in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, yılın ilk yarısında 651 milyon TL FAVÖK ve 10 milyar TL satış geliri elde etti. Enflasyon muhasebesi uygulamasıyla şirket, ağırlıklı olarak maddi duran varlıklarından oluşan parasal olmayan aktiflerinin endekslenmesi neticesinde hesaplanan 3.5 milyar TL parasal kazanç, 2.3 milyar TL net finansman gideri ve 344 milyon TL ertelenmiş vergi gideri ile birlikte 649 milyon TL net kâr elde etti.

Şirket ayrıca, 3 Aralık 2024 vadeli 64.3 milyon dolar ve 3.9 milyar TL tutarındaki kredi geri ödemesinin ABD Doları cinsinden 18 ay vade ile yeniden düzenlenmesi amacıyla, Yapı Kredi Bankası ile imzalanmış olan 11 Kasım 2019 tarihli kredi anlaşmasının tadil edildiğini açıkladı. Bu tadil sonucunda, 3 Aralık 2024 vadeli kredilerin toplam 180 milyon ABD doları olarak 18 ay vade ile yeniden düzenlenmesi şirketi, mevcut piyasa koşullarındaki yüksek TL faiz maliyetinden korudu ve nakit akışı üzerindeki baskıyı hafifletti.

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, “Kaynak çeşitliliği gözetilerek oluşturulmuş üretim kapasitemizi, yılın ikinci çeyreğinde operasyonel açıdan maksimum verimlilikte kullandık ve şirketimizin operasyonel nakit akışına ilk çeyreğe kıyasla pozitif katkı sağladık. Özellikle haziran ayında mevsim normallerinin üstünde seyreden ortalama hava sıcaklığı, elektrik talebini artırdı. Yenilenebilir enerji kaynakları ve doğal gaz ile çeşitlendirilmiş portföyümüz, enerji üretimini etkileyen mevsimsel dalgalanmalara karşı bizi güçlü kılıyor ve iş modelimizin sürdürülebilirliğini destekliyor” dedi.

Akenerji CFO’su Özge Özen Aksoy ise “Kredi anlaşmasının tadili, etkin borç yönetim stratejimiz kapsamında attığımız önemli bir adım. Bu anlaşma finansal sürdürülebilirliğimizi ve rekabet gücümüzü olumlu yönde etkileyecektir. 2019 yılından bu yana tüm finansal ve ticari yükümlülüklerimizi vadesinde yerine getirmekle kalmayıp, geçtiğimiz yıllarda artan kârlılık doğrultusunda oluşturulan nakit ile vadesinden önce 60 milyon dolarlık finansal borcumuzu geri ödeyerek borç yükümüzü azaltmak yönünde kararlı bir duruş sergiledik” dedi.

Aksoy, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yapı Kredi Bankası ile imzaladığımız anlaşmayla piyasa koşullarına göre TL’deki yüksek faiz maliyetinden kendimizi koruyarak, kredimizi 18 ay vade ile dolar bazında yeniden düzenliyoruz. Böylece tüm kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin bilincinde olarak, proaktif bir yaklaşımla, şirketimizi olumlu yönde etkileyebilecek tüm operasyonel ve finansal fırsatları değerlendirdiğimizi bir kez daha gösteriyoruz.”