Süper Amatör Lig'inde İnegöl'ü temsil eden Akhisar Spor’da 17 Temmuz’da gerçekleşecek olan kongre öncesinde 2 isim adaylığını açıkladı. Mevcut başkanında aday olacağı kongrede 3 isim başkanlık için yarışacak.



17 Temmuz’da kulüp tesislerinde yapılacak olan Akhisarspor genel kurulu öncesinde Mesut Kelebek ile Ömer Tekeş başkanlığa aday olduklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.



Metin Kelebek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akhisar sporumuzun 17 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan başkanlık seçiminde ben Mesut Kelebek olarak Başkanlık adaylığımı burada bütün kamuoyunun bilgisine sunuyorum saygılarımla” ifadesini kullandı.



Ömer Tekeş ise, “İnegöl'ümüzün gözde kulüplerinden olan aynı zamanda daha önceki dönemlerde de desteğimi sonuna kadar hiçbir zaman esirgemediğim ve bu süreçten sonrada başkanlık vazifesi bizlere layık görüldüğü vakit maddi manevi desteğimi hakkıyla ve layığı ile sonuna kadar vereceğim Akhisarspor'umuza Başkan adaylığımı açıklıyorum. Yapılacak kongrenin Akhisarspor’umuz için hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullanarak başkanlığa adaylığını açıkladı.



MENDERES ACAR ADAY OLACAK MI?

Mevcut başkan Menderes Acar ise, henüz adaylığını net olarak açıklamasa da, yeni dönem için başkan olacağına kesin gözüyle bakılıyor. 17 Temmuz Çarşamba günü kulüp tesislerinde yapılacak kongre de Akhisaspor yeni başkanı belli olacak.