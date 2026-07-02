Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke olduğunu belirterek, bu durumun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücü ve hareket kabiliyeti açısından önemli bir eksiklik olduğunu ifade etmişti. Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçirilerek ordu bünyesine kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulamıştı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan değerlendirme geldi. Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına yönelik sorularını yanıtladı.

Bakanlık tarafından, basın mensuplarının, "Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına" ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" değerlendirmesi yapıldı.