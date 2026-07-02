Şahin, Sivas Madımak Oteli'nde yaşanan olayların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, farklı düşünce, inanç ve yaşam biçimlerine tahammülsüzlüğün toplum vicdanında derin yaralar açtığını ifade etti.

Aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanamadığını savunan Şahin, yaşananlarla yeterince yüzleşilmemesinin toplum vicdanını yaralamaya devam ettiğini dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin düşüncesi, inancı, kimliği ve yaşam tarzı ne olursa olsun eşit haklarla, özgürce ve barış içerisinde yaşamasını savunduklarını belirten Şahin, farklılıkların bir tehdit değil, toplumun en büyük zenginliği olduğunu vurguladı.

İnsanların inancı, mezhebi, milliyeti ya da düşüncesi nedeniyle ayrıştırılmasını kabul etmediklerini ifade eden Şahin, toplumsal barışın ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenleri saygı, rahmet ve özlemle andıklarını belirten CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, "Unutmadık, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.