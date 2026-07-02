Olay, İnegöl'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı bulunan kadın, çocuklarını görmek amacıyla eşinin ikamet ettiği Yeniceköy mahallesindeki adrese gitti. Kadının eve geldiğini gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak uzaklaştırma kararının ihlal edildiğini bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hakkında bulunan uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini belirledi. Gözaltına alınan kadın, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.