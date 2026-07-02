İnegöl Belediyesi, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Alanyurt Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmaları başlatıyor. Proje kapsamında, Yunus Emre Mahallesi’nde vatandaşların süreçle ilgili bilgi alabilmesi için Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi hizmete açılacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Alanyurt Kentsel Dönüşüm Projesi’nin titizlikle hazırlandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Alanyurt Kentsel Dönüşüm Projemizi titizlikle hazırlıyoruz. Yakın zamanda Yunus Emre Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisimizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Vatandaşlarımız burada kentsel dönüşüm süreci ve projemiz hakkında detaylı bilgi alabilecek.”