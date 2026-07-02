Komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gösterinin YouTube’da yayımlanmasının ardından kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Ancak içerikte yer alan bazı bölümler nedeniyle Göktaş, çeşitli kesimlerin tepkisini çekti.

Tepkilerin ardından Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Göktaş’ın, yurt dışından Türkiye’ye döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma sürecine ilişkin daha önce kendisine resmi bir bildirim ulaşmadığını belirten Göktaş, Instagram hesabından gösterisine ait bir bölümü paylaşarak açıklamada bulunmuştu.

Göktaş paylaşımında, gösterinin tamamının YouTube’da yayında olduğunu ifade ederek, kendisine konuyla ilgili çok sayıda soru geldiğini ancak resmi bir bilgilendirme almadığını söylemişti. Komedyen ayrıca, herhangi bir gelişme olması durumunda takipçilerini bilgilendireceğini belirterek Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planı olmadığını dile getirmişti.