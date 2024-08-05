Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, akıllı lensler hakkında bilgi verdi.

Akıllı lensler son zamanlarda oldukça gündemde olup, uzak yakın veya hem uzak hem yakın görme sıkıntısı yaşayan hastalara konfor sağlıyor. Gözde görme işlevini kaybeden mercek ameliyat ile çıkarıldıktan sonra yerine “akıllı lens” denilen mercekler yerleştiriliyor. Yaklaşık 10 yıldır katarakt ameliyatlarında uygun hastalar için tercih edilen lensler, görme sorununa çözüm sağlıyor. Görme işlevini yitiren mercekler yerine akıllı lensler kullanılması gerektiğini kaydeden Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi ve Vitreoretinal Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış; “Akıllı lensler hastaların görme sorununa çözüm olabilecek düzeyde etkili yapıdadır. Buradaki amaç, gözde doğuştan var olan ve artık işlevini yitirmiş mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak hastanın görme kalitesini olabildiğince artırmaktır. Akıllı lensler, gözünde katarakt hastalığı olan ve bu nedenle ameliyat olması gereken hastalar için uygulanmaktadır. Bunun için uygun hastalar tercih edilmeli ve akıllı lens ameliyatı uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Uygun hasta seçiminin önemli olduğunun altını çizen Özkırış; “Bu akıllı lensler, katarakt hastalığı veya yüksek miyop veya hipermetrop olan hastalara uygulanabilir. Ancak diyabet (şeker), sarı nokta, ileri astigmat, şaşılık, kerotokonüs ve korneal problemleri olan hastalar için de akıllı lens uygulamaları tercih edilmez. Göz içine yerleştirilen bu teknoloji harikası lensler bifokal (iki odaklı) ve trifokal (üç odaklı) olmak üzere üç çeşittir. Akıllı lens kullanmak için hastaya önce standart katarakt ameliyatı uygulanmalı ve hastanın kendi orijinal lensi çıkartılıp yerine uygun mercek yerleştirilmelidir. Ameliyat, standart katarakt ameliyatı gibi 8-10 dakika kadar sürmektedir. Bu operasyon sırasında göze dikiş uygulanmamakta ve hastalar aynı gün taburcu edilmektedir” dedi.

Akıllı lenslerin hastanın yaşam kalitesini artırdığını kaydeden Abdullah Özkırış; “Trifokal mercek takılan hastalar ise ameliyattan sonra gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon izleyebilir. Hastanın yaşam kalitesi de böylelikle artırmaktadır. Uygun hastalara öncelikli olarak trifokal mercekler önerilmeli ve gereksiz ameliyat riski de ortadan kaldırılmalıdır” diye konuştu.