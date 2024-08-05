Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi yaralandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri mutfak bölümünde çıkan yangını söndürürken, yaralı şahıs 112 Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Olay, Susurluk Yeni Mahalle Bağlar Caddesinde meydana gelen Mahmut Seyfeli’ye ait evin mutfak kısmında tüp tutuşması sonrası meydana gelen ev yangınına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş olup, kolunda oluşan kesik sonucu hafif yaralanan Efe Barkın Seyfeli’nin 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi.
Kaynak: iha