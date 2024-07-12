Samsung’un yeni akıllı saati Galaxy Watch Ultra, Turkcell eSIM desteği ile satışa sunuluyor. Galaxy AI’nin gücünü daha fazla kullanıcıya ulaştıran yeni cihaz, kişiselleştirilmiş içgörüler ve özel sağlık deneyimleri sunarken, kullanıcılarına eSIM özelliği sayesinde iletişimde kalma imkanı veriyor.

Samsung Electronics’in yeni giyilebilir ürünlerinden Galaxy Watch Ultra, Türkiye pazarına Turkcell eSIM desteğiyle giriş yapıyor ve operatör müşterileri için ayrıcalıklarla raflarda yerini alıyor. Turkcell Pasaj üzerinden kontratlı veya peşin olarak cihazı alan müşterilere avantajlı teklifler sunulduğu belirtildi. Cihazı satın alan kullanıcılar, eSIM aktivasyonunu markanın akıllı telefonlarındaki saat uygulamasından veya operatörün mağazalarından gerçekleştirebilecek.

Akıllı saat hakkında şu bilgiler verildi:

Galaxy Watch7’nin gelişmiş fitness izleme özellikleri ve güçlü donanımı üzerine inşa edilen Galaxy Watch portföyünün en yeni ve en güçlü üyesi Galaxy Watch Ultra yapay zekanın sunduğu yeteneklerle bir üst seviyedeki başarılar için geliştirilmiş fitness deneyimlerini daha da açığa çıkarıyor. Galaxy Watch’un dairesel tasarım mirasını sürdüren ikonik tasarımı, koruma ve görsel bütünlüğü artırırken, gelişmiş konfor için Dinamik Bağlantı Sistemi, her zaman ve her yerde en iyi versiyon olmayı sağlıyor.

Markanın şimdiye kadar geliştirdiği en yetenekli saat olan cihaz, üst düzey performansını anlık takip etmek isteyen Turkcell’lilerle buluşuyor. Galaxy Watch Ultra yapay zekanın sunduğu yeteneklerle bir üst seviyedeki başarılar için geliştirilmiş fitness deneyimlerini daha da açığa çıkarıyor. Galaxy Watch’un dairesel tasarım mirasını sürdüren ikonik tasarımı, koruma ve görsel bütünlüğü artırırken, gelişmiş konfor için Dinamik Bağlantı Sistemi, her zaman ve her yerde en iyi versiyonunuz olmanızı sağlıyor.

Titanium Grade 4 çerçeve ve 10ATM su direnci ile sınırları zorlamayı ve daha ileri gitmeyi sağlıyor. Ayrıca cihaz, okyanusta yüzmekten ekstrem koşullarda bisiklete binmeye kadar gelişmiş fitness deneyimlerini izlemek için deniz seviyesinin 500 metre altından 9 bin metre üstüne kadar geniş bir yükseklik aralığında çalışıyor (denizde 100 metre derinliğe kadar su geçirmez).

Yüzme, bisiklete binme ve koşudan oluşan triatlon için yeni Multi-spor özelliği ile çoklu etaplı egzersizler takip edilebilir. Ayrıca, bisiklet için yeni Fonksiyonel Eşik Gücü (FTP), AI destekli FTP metrikleri ile yalnızca 4 dakikada maksimum bisiklet gücünü doğru bir şekilde ölçerek kişiye özgü göstergelere dayalı olarak tam potansiyeli ortaya çıkarıyor. Cihaz ayrıca, fiziksel yeteneklere dayalı olarak yoğun seviyelerde egzersiz yapabilmek için gelişmiş Kişiselleştirilmiş Kalp Atış Ritim Aralıkları sağlıyor.

Yeni eklenen Quick Access ile antrenmanlar anında başlatılabilir, kontrol edilebilir ve diğer işlevler ihtiyaçlara göre haritalandırılabilir. Ayrıca güvenlik için Acil Durum Sirenini etkinleştirilebilir. Antrenman sonrası, gece moduna otomatik olarak geçen özel Galaxy Watch Ultra saat yüzleri ile istatistikler kontrol edilebilir ve karanlıkta optimal okunabilirlik sağlanabilir. Ayrıca, en yüksek 3 bin nit parlaklığı ile cihaz, güneş ışığında bile okunabilirliğe imkan sağlıyor.

Cihaz, Galaxy Watch Serisi’nin en uzun pil ömrüne sahip olarak Güç Tasarrufu modunda 100 saate kadar ve Egzersiz Güç Tasarrufu modunda 48 saate kadar kullanım sunuyor.