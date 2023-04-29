Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda doğalgaz tesisatı çekerken akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Olau Yeniceköy mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Kamal P.(32) binanın doğalgaz tesisatını çekmeye başladı. O sırada akıma kapıldı. Ağır yaralanan adam, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan işçi, Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.