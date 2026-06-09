Yayınlanan ilana göre “İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB Yolları Bitümlü Sıcak Karışım Yol Yapımı İşi” kapsamında gerçekleştirilecek ihale, 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 15.00’te yapılacak. İhale, İnegöl Kaymakamlığı Hükümet Konağı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplam 180 gün sürecek proje kapsamında, organize sanayi bölgesindeki yolların asfalt çalışmaları yapılacak. Bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirmesi beklenen çalışma, özellikle sanayi trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlarda önemli rahatlama sağlayacak.

İhale şartnamesinde dikkat çeken detaylar da yer aldı. Buna göre ihaleye yalnızca yerli firmalar katılabilecek, teklif verecek firmaların KEP adresine sahip olması zorunlu olacak. Ayrıca teklif tutarının en az yüzde 5’i oranında geçici teminat istenirken, ihaleyi kazanan firmadan sözleşme aşamasında yüzde 10 oranında kesin teminat alınacak.

İhaleye katılacak firmaların son 10 yıl içerisinde benzer yol yapım işlerinde deneyim sahibi olması şartı aranırken, A-V grubu karayolu altyapı ve üstyapı işleri benzer iş kapsamında değerlendirilecek.

İhale kapsamında kullanılacak iş makineleri için de detaylı şartlar açıklandı. Paletli ekskavatör, greyder, yükleyici, finişer, silindir ve kamyon gibi birçok ekipmanın firmaların kendi öz malı olması şartı getirildi.

Öte yandan ihale dosyasının satın alınma bedeli 50 bin TL olarak belirlenirken, teklif verecek firmaların saha keşfi yaparak “Yer Gördü Belgesi” sunmaları da zorunlu tutuldu.

İMOSAB yönetimi tarafından yayımlanan ilanla birlikte, 2. OSB’de uzun süredir gündemde olan asfalt çalışmaları için resmi süreç de başlamış oldu.

Kaynak: https://www.imosab.org.tr/