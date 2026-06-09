Son aylarda çocuklarda görülen ishal ve kusma vakalarında belirgin bir artış yaşandığını belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alıya Javadova, özellikle viral enfeksiyonların bu tabloya neden olduğuna dikkat çekti. Çocuklarda sık görülen gastroenteritlerin en önemli nedenleri arasında rotavirüs, norovirüs ve adenovirüs gibi virüslerin yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Alıya Javadova, "Bu virüsler özellikle kreş ve okul gibi toplu yaşam alanlarında çok hızlı yayılabilmekte, zaman zaman salgınlara yol açabilmektedir" dedi.

"Belirtiler ani başlayabiliyor"

Hastalığın genellikle ani başlayan kusma ve sulu ishal ile ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Javadova, "Karın ağrısı, iştahsızlık ve bazı çocuklarda ateş de tabloya eşlik edebilmektedir. Çoğu vaka birkaç gün içerisinde düzelmekle birlikte, özellikle süt çocukları ve küçük yaş grubunda sıvı kaybı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diye konuştu.

"Sıvı kaybı bulgularına dikkat"

Ailelerin çocuklarda susuzluk belirtilerini yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Alıya Javadova, şu uyarılarda bulundu:

"Çocuklarda ağız kuruluğu, gözyaşının azalması, idrar miktarında düşüş, halsizlik, uykuya eğilim ve gözlerde çöküklük gibi belirtiler sıvı kaybının önemli işaretleridir. Bu bulguların görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

"Tedavide en önemli nokta sıvı desteği"

Tedavinin temelini sıvı kaybının yerine konulmasının oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Javadova, "Anne sütü alan bebeklerde emzirmeye devam edilmeli, çocuklara yaşlarına uygun şekilde sık aralıklarla sıvı verilmelidir. Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalı, hekim önerisi olmadan ilaç başlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Hijyen kurallarına uyum şart"

Hastalığın yayılımını önlemek için hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Javadova, "El hijyenine dikkat edilmesi, ortak kullanılan yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi ve hasta çocukların iyileşene kadar okul veya kreş ortamlarından uzak tutulması bulaşın önlenmesinde etkili olacaktır" dedi.

"Erken müdahale önem taşıyor"

Çocuklarda ishal ve kusmanın çoğu zaman hafif seyirli olsa da küçük yaş grubunda sıvı kaybının hızla gelişebileceğini hatırlatan Uzm. Dr. Alıya Javadova, ailelerin belirtileri dikkatle takip etmeleri ve gerekli durumlarda tıbbi destek almalarının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.