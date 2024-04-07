Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AKP'nin 64 oy farkla birinci sırada yer aldığı yerel seçimlerin iptal edildiği bildirildi. Yeniden Refah Partisi, usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oylar sebebiyle Siverek İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. İlçe Seçim Kurulu'nun başvuruyu reddetmesi üzerine parti, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu, yapılan itirazı kabul ederek seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi. 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde, AKP adayı Ali Murat Bucak 45 bin 369 oy alarak yüzde 40,23 oranında bir oy oranıyla seçimi kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol ise 45 bin 305 oy alarak yüzde 40,17 oranında oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi