Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca tarafından Kaymakamlık Binası arkasında düzenlenen, “Birlik ve Dayanışma” iftarında 4 bin kişi birlikte iftar açtı.

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca vatandaşların Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kuran tilaveti ve dua ile başlayan iftar programına; CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ve il yönetimi, CHP Altınova İlçe Başkanı Cemalettin Kılıç, önceki dönem Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

İftarda konuşan Altınova Belediye Başkanı Fazlaca, “Ramazan ayının son günleri, bereketi ve huzuru eksik olmasın, 11 ayın sultanını uğurlamadan önce Altınova Belediyesi olarak halkımız ile iftar sofrasında buluştuk. Allah bizleri nice Ramazan’larda, sofralarda buluştursun” ifadelerini kullandı.