Çanakkale'de son yağışlarla birlikte Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşamalar meydana geldi. Taşan Sarıçay kenarında tekneleri bağlı olan balıkçıların tedirgin bekleyiş sürüyor.

Çanakkale'de kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Baraj dolusavakları açılarak akışa geçti. Bir haftadır devam eden akış ve sağanak yağış nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana geldi. Zabıta ekipleri Sarıçay üzerinde bulunan pazar yeri girişini trafiğe ve vatandaş girişine kapattı. Pazar yeri girişine bariyer konulurken, güvenlik şeridi çekildi.

Tekneler battı, balıkçılar geceden beri nöbette

Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklerken, bazı teknelerin battığı görüldü. Devam eden taşkın ve yağış sebebiyle balıkçıların tekneleri başındaki nöbeti devam ediyor. Bazı tekne sahipleri ise akıntı nedeniyle teknelerinin akıntıya kapılmaması için halat ve iplerle bağladı.