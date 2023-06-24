Seçim nedeniyle ertelenen İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı başladı. Meral Akşener, kurultayda açıklamalarda bulundu.

Akşener, "3. olağan kurultayımıza hoşgeldiniz. Teşkilat yöneticilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sandık müşahitlerimize ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Aillerinizi çocuklarınızı görmeme pahasına canla başla çalıştınız" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları;

"Bu parti yaşamaz dediklerinde demiştik ki, yaşatacağız. Yaşattık mı? Yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik. Olduk mu? Olduk. Siyaset esnaflarının rahatlarını bozduk. Kendi çirkinliklerine göre siyasete yön vermeye çalışan nobranların tezgahlarını bozduk. Milletimize kulak vermek için il il, ilçe ilçe gezdik. Milletimizin sesini dinlemek için sokakları, dükkanları, evleri dolaştık. İYİ Parti nobranlara karşı buradayım diyenlerin partisidir. Esarete karşı müdafa-ı hukuk diyenlerin partisidir. Mandacılığa hayır diyenlerin partisidir. Milletimizi ve memleketimizi geçmişin kavgalarına hapsetmek isteyenlere karşı İYİ Parti bugündür. İYİ Parti'yi milletimiz kurdu, biz sadece tabelayı astık. Tam da bu nedenle İYİ Parti'nin yolu milletin yoludur.

Yolumuz doğru olduğu için nice çileye katlandık. Davamız doğru olduğu için nice zorluğa direndik. Sözümüz doğru olduğu için nice iftiraya göğüs gerdik. Hele ki bir şey olamadığına öfkelenip, bizatihi içimizden yapılan iftira, hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik. Şahsen hiçbir düşmanın, hiçbir rakibin beni hapse atmayı isteyenler dahil, benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Allah bana bunu gösterdi ama affetmeyeceğim. Bana iki şey bu ülkede söylenemedi, kendi arkadaşlarım söyledi. Biz bugünlere koltuk sahibi olmak için gelmedik, zengin olmak için de gelmedik. Zengin olmayı hayal edenler kapı dışarı.

Bugün Meral Akşener'i düşmanlarının suçlamadığı atmadığı iftiralarla suçladınız. Kahrolun. İşte bu yüzden bizim siyaset anlayışımızın yönü milletimizdir.

Altılı Masa meselesi ortaya çıktı. Biz fedakarlık yapan insanlarız ya Türkiye bizim için önde ya... Dolayısıyla biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün o 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi aşağılanmış hissettim, çaresiz hissettim. Asla hayatımın hiçbir döneminde hissetmediğim kadar çaresiz hissettim. Çünkü savaşmadık. Ben savaşı severim. Savaşmadık mücadele etmeik 15 milletvekili aldık. Bu bize kuyruk siyasetine maloldu. Eğriye eğri, doğruya doğru... Bu aynı zamanda Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Bu işbirliğinin CHP'ye sahada bulunan her renkten siyasi görüşteki insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu. Bu değişme Altılı Masa'ya Millet İttifakı'nı getirdi.

Beni en çok etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz? İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nerenin seçimini biz değil, HDP kazandırdı. Hesap veriyorum hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Sonrası çok ilgin, biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki İYİ Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit görülen, sadece iktidar dğeil muhalefetin bir bölümü tarafından da tehlike görülen bir partidir. Anladım ki İYİ Parti milletin partisidir. Sonra seçim geldi... Demokrasi hassasiyeti yüksek bugün bize hakaret eden muhteremlere söylüyorum; ne yaptım ben? Ön seçim istedim. Sürenin çok az olduğu söylendi. Sonra tüzüğün bir maddesinin bazı şartların yerine gelmesi nedeniyle mümkün olmadığı söylendi. Her şeye rağmen sonuçlarına uyaacağım bir temayül istdim. Heyet kurdum, bu sonuçlar geldi mümkün olduğunca uydum. 16 ilde ön seçim yapmışız. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız bu meselede sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar. Sonuç? Sonuç arkadaş 17'de çıkmış. Madem kurucusunuz niçin siz bugüne kadar o üyenin kendisine ulaşmadınız? Bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan medyada partimizi yerle bir ettiniz. Siz kim Türk milliyetçiliği kim? Saygısızlar!

Şimdi kongreye gidiyoruz. 3 tane hakkım var. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, üç blok. Şimdi yanımda bir şey var, bu bütün üst kurul delegelerimizin milletvekillerimizin ismi olan torba. Bana kala kala, kura kaldı. Ayıp be ayıp. Ben kura mı çekeyim? Vekilleri kurayla mı belirleyeyim, GİK'i kurayla mı belirleyeyim.. Saygısızlar ne istiyorsunuz? Hesabımızı bugün ortaya koyduk yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, sosyal medyadan oradan buradan zarar vermeye kalkışan herkes hakkında bizzat gereğini ben yapacağım.

Bir aydır ben konuşmuyorum o gece konuştum daha sonra konuşmadım. Önce Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler. Tırnak içinde bahsettiğim kanaat önderleri, elitler... Sonra baktılar ipin ucu kaçtı dengelemek lazım, birden bire olağan şüpheli Akşener ve İYİ Parit gündeme geldi. Biz çalışmamışız onun için seçim kaybedilmiş. 45 ilde Sayın Mansur Yavaş ile büyük çoğunluğu olan CHP'den bir kişinin çağrılmadığı kendi seçmenimiizn yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Şehirlerde adaylarımız bir oy Meral'e bir oy Kemal'e diye oy istediler. Bütün bunlara baktığınız zaman insafınız kurusun. Anlıyorum eşitlemeye çalışıyorsunuz, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Bunlara alışmalısınız, önceliğimiz parti aidiyetidir. Bunu hissetmeyenler kapı burada. İki bizim medyamız yoktur, muhalif medya da bizim değildir. Muhalif medyanın mensupları da bizim değildir. Bize hakaret edilmenin, bize yanlış yapmanın hiçbir yaptırımı yoktur. Biz yapayalnız sadece milleti ile el sıkışmış tek siyasi organizasyonuz."

Haber merkezi