İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. 'Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım' diyen Akşener, ''Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum'' dedi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Seçimli Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa aday olacağını duyurdu.