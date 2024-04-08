Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethaneleri dip köşe temizleyerek bayram namazına hazırladı.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra bayram namazı öncesi ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması yürüttü. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde camilere giderek cam, kapı, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı. İlçedeki tüm ibadethaneleri düzenli olarak temizleyen ekipler, camileri kılınacak bayram namazına hazırladı.