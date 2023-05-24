İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a bakanlık teklif edildiği iddialarına ilişkin, “CHP’nin hangi bakanlıklarda görevlendirme yapacağı ya da hangi siyasi partiye görev vereceği İYİ Parti’yi ve Genel Başkanını ilgilendiren bir durum değildir, CHP’nin Genel Başkanı ve parti kurullarının vereceği bir karardır” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da gerçekleştirdiği seçim çalışmaları çerçevesinde Güngören’de bir kafede gençlerle bir araya geldi. Gençlerle bir araya gelen Akşener, kendilerine yöneltilen sorulara cevap verdi.

“O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok”

Gençlerle sohbet ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Diğer partilerin ne dediğine dair bir fikrim yok. Biz seçim sonraki çarşamba günü toplandık. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’na biz Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Sinan Oğan ile ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tavır almak yönünden yetki verdik. O yetki çerçevesinde yaptığı görüşmelerin sonucunda bir noktaya gelindi. Bugün Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Millet İttifakı’nda yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. 7 maddelik CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı. O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanlarının imzası ile yayınlandı. Millet İttifakı’nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var. Onlarla ters düşen bir madde de yok içinde. Kemal Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi” dedi.

“Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve parti kurullarının vereceği bir karardır”

“Ümit Özdağ’a bakanlık verildi” iddialarına karşı oluşan soruları yanıtlayan Akşener, “Biz henüz bakanlıklar konusunu Millet İttifakı’nın bileşenleri ile bir araya gelip konuşmadık. Bildiğim bir şey var. İki siyasi parti olarak biz seçime ayrı girdik. Alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra inşallah seçimi de kazanacağız ve bir araya gelecek, bu konuda görevlendirmeler yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi bakanlıklarda görevlendirme yapacağı ya da hangi siyasi partiye görev vereceği İYİ Parti’yi ve onun Genel Başkanını ilgilendiren bir durum değildir, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı ve parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona da saygı duyuyorum. İçişleri Bakanlığı üzerinden Ümit Özdağ’a, Kemal Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Çok da iyi olacağını düşünüyorum”

Türkiye’nin güneyinde bir orduya ihtiyaç olduğunu savunan Akşener, “Sayın Akar, böyle bir sert tepki göstermek yerine beni arasaydı. Sayın Akar’ın yetkili ve etkili makamlarda olduğu süre içerisinde Türkiye’de müessese kalmadı. O müesseseler yıkılırken Sayın Akar, böyle bir tepki göstereceğine o zaman bir tutarlılık olurdu. Abes bir açıklama olmuş. Niçin böyle bir öneride bulunduğumuzu sorarsa söyleriz. Önerinin anlamı şu, askerler Güneydoğu’ya sınırına çeşitli şehirlerden alınarak gönderiliyor. Ege Ordusu, 1. ve 2. dışında. Ege Ordusu 1975’te ihtiyaç sebebiyle kurulmuştur. Askere, askerlik öğretmek ayıp oluyor. Bugün kevgire dönmüş sınır konusunda böyle bir ordunun kurulması elzemdir. Edirne’de asker getirmenin anlamı yok. Suriye’de kaç askerimiz var, ben biliyorum. Bu keşmekeşin önüne geçer. Gayet disiplinli, kimin nerede, ne görev yaptığını bilen bir komutanlık olarak önerdik. Çok da iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.