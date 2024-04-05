Bursa Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Alinur Aktaş, Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti. Aktaş'ın Umre ziyaretinden paylaştığı fotoğraf çokça yorum aldı.
Alinur aktaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım.
Rabbimin izni ile 20 yıldır şerefle yürüttüğüm Belediye Başkanlığı görevim sona erdi.
Umre ziyareti için kutsal beldedeyiz.
Rabbim Ramazan-ı Şerifin Bereketini, Kadir Gecesi’nin mağfiretini cümlemize ihsan etsin."
Kaynak: Haber Merkezi